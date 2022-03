Dovrebbero concludersi a giugno i lavori di realizzazione della nuova passerella a Cortenova

Comunità e Comune: “Opera importante, collegherà i due tratti di pista ciclabile esistente”

CORTENOVA – Un passo importante verso il completamento della pista ciclopedonale di fondovalle è rappresentata dall’opera di realizzazione della passerella ciclopedonale per l’attraversamento del torrente Rossiga e relativi tratti di collegamento in Comune di Cortenova.

L’opera, in fase di realizzazione, è stata fortemente voluta dalla Comunità Montana e dal Comune di Cortenova e consentirà il collegamento tra i due tratti di pista ciclabile esistenti permettendo così la fruizione completa del percorso tra il Comune di Barzio in località Pratobuscante e il Comune di Taceno in località Tartavallino.

Il costo complessivo è di 380.000 euro finanziati la gran parte da Regione Lombardia (330 mila euro) nell’ambito del progetto di strategia “Alto Lago di Como e Valli del lago” di cui il progetto “in bici tra lago e monti” e per 50.000 euro dal Comune di Cortenova.

Ente attuatore è la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. I lavori sono stati iniziati a febbraio con data presunta di fine lavori entro la fine di giugno 2022. Lo fanno sapere in una nota congiunta la Comunità Montana e il Comune di Cortenova.