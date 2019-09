Cortenova, nuovo ponte sul Rossiga, la provinciale chiude tre mesi

I lavori prenderanno il via il 10 settembre

La Sp62 resterà chiusa fino al 20 dicembre. Ecco la viabilità alternativa

CORTENOVA – La Strada Provinciale 62 della Valsassina chiuderà, all’altezza di Cortenova, dal 10 settembre fino al 20 dicembre per effettuare alcuni interventi di ripristino della sede stradale e la sistemazione del tratto finale dell’alveo del torrente Rossiga.

La chiusura, disposta tramite ordinanza dalla Provincia di Lecco, riguarderà il tratto compreso tra via Largo de’ Vecchi e via Modigliani (fraz. di Bindo), dalle ore 7 di martedì 10 settembre alle ore 17 di venerdì 20 dicembre, festivi e prefestivi inclusi.

I lavori, a carico dell’impresa Pozzi Virginio Strade Srl, sono previsti dalla convenzione stipulata tra Regione Lombardia e il Comune di Cortenova. La sistemazione del tratto finale dell’alveo del torrente Rossiga, prevede anche il rifacimento del ponte a scavalco e la regimazione del tratto finale del torrente stesso.

La viabilità alternativa è stata individuata nelle vie centrali del paese: via Trento, via degli Alpini, via don G.Selva e Modigliani, ‘che presentano caratteristiche idonee a garantire la sicurezza del traffico veicolare’ si legge nell’ordinanza.