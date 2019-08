Cremeno festeggia San Rocco, la festa il 16 agosto

Il 16 agosto torna la tradizionale Festa di San Rocco a Cremeno

La festa e poi la lotteria a sostegno dei lavori all’Oratorio

CREMENO – Come ogni anno fin dal lontano 1836, il 16 agosto, nel giorno dedicato a San Rocco, la Parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo che diede la grazia debellando la piaga del colera.

L’evento si tramanda dal 1836, anno in cui, a seguito di un voto fatto dalla popolazione di Cremeno durante la pestilenza, la comunità, devota al Santo, rinnova la propria fede, devozione e riconoscenza per le intercessioni a lui invocate e ricevute.

Quest’anno ricorre il 181° anno di devozione al Santo da parte della Parrocchia di Cremeno e Cassina: da ricordare che nello stesso anno, il 1836, la Comunità di Introbio, alla ricerca della medesima grazia, fece il voto alla Madonna dellaNeve di Biandino.

Il programma della festa

I festeggiamenti prevedono alle ore 10 Santa Messa Solenne in onore del Santo celebrata dal Parroco Don Lucio Galbiati; alle ore 15 i vesperi e a seguire processione lungo le vie del paese. La Solenne Processione sarà celebrata da Monsignor Maurizio Rolla, Vicario Episcopale della Zona 3 Lecco. La processione, accompagnata dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio e dal Coro Parrocchiale, partirà dalla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire, percorrendo le Vie San Giorgio, Via Marconi, Via Ing. Combi, Via XXV Aprile, Via Caleggio, Via Roma fino a raggiungere la Chiesa dedicata a San Rocco dove verrà impartita la solenne benedizione.

La processione risalirà poi Via San Rocco, Via Don Giovanni Spagnoli proseguendo lungo la Via Crucis antistante la Chiesa Parrocchiale dedicata a San Giorgio. Terminerà con la benedizione ed il bacio alla reliquia. A seguire, la festa continuerà presso l’oratorio San Giovanni Bosco con l’estrazione dei premi della lotteria quest’anno promossa per far fronte ai lavori di adeguamento dell’impianto di riscaldamento dell’Oratorio con la sostituzione della centrale termica.

La lotteria per l’oratorio

L’Oratorio di Cremeno in questi anni è diventato un punto di riferimento per la Pastorale Giovanile dell’Altopiano. Per questo motivo si vuole garantire un’accoglienza dei ragazzi durante tutto l’anno. L’Oratorio ospita la sede della Sezione ANA Alpini di Cremeno. Il campo da calcio permette lo svolgimento di attività sportive e tornei estivi di calcio.