Da Ballabio a Metsovo passando per Sandrigo: un solo messaggio di pace

Incontro con gli amici di Metsovo in occasione dei festeggiamenti del 90° degli Alpini Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” di Sandrigo

“Il motto dell’evento è stato ‘Alpini Uomini di Pace’… mai nome poteva essere più azzeccato per il momento storico che stiamo vivendo”

BALLABIO – L’Amministrazione Comunale di Ballabio, il Comitato Gemellaggi, il Gruppo Alpini e diversi ballabiesi, venerdì 3 ottobre 2025, hanno incontrato gli amici di Metsovo in occasione dei festeggiamenti del 90° anniversario degli Alpini Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” di Sandrigo.

“Il motto dell’evento è stato ‘Alpini Uomini di Pace’… mai nome poteva essere più azzeccato per il momento storico che stiamo vivendo caratterizzato da tante, troppe guerre attorno a noi – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – E’ stata l’occasione per ricordare una orrenda pagina di storia, quella della guerra Greco Albanese, senza voler cancellare ciò che è stato ma, viceversa, usandolo per dare vita ad un sincero sentimento di amicizia e fratellanza”.

Amicizia che non è mancata in tutta la giornata grazie alla splendida accoglienza del Sindaco Marica Ricon, di Carlo Crestani e degli Alpini Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” di Sandrigo.