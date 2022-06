Modifiche alla viabilità per consentire lavori di regimazione idraulica

Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 8.00 di martedì 14 giugno. Regolato con un semaforo il traffico

VALSASSINA – Da inizio settimana prossima istituito un senso unico alternato sulla Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone nel tratto in comune di Casargo. La modifica alla viabilità sarà in vigore a partire dalle ore 8.00 di lunedì 6 giugno fino alle ore 8.00 di martedì 14 giugno.

Previsto un semaforo per consentire la gestione del traffico. Una misura che si rende necessaria per effettuare lavori di regimazione idraulica, anche strutturali, per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite da eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, valle dell’impluvio denominato Canale di Pezzo e Valle Fontana.