Da Premana ad “Affari Tuoi”: Dalila Bertoldini in gara con la sorella Karen

Le due sorelle protagoniste del gioco dei pacchi su Rai 1
Nel finale Dalila accetta il cambio e lascia il pacco che conteneva 20 mila euro
PREMANA – Da Premana agli studi di “Affari Tuoi”, con una partita vissuta fino all’ultimo e un finale dal sapore amaro. Protagonista della puntata andata in onda su Rai 1 è stata Dalila Bertoldini, accompagnata dalla sorella Karen, entrambe di Premana. Le due sorelle hanno preso parte al celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, portando così il paese della Valvarrone in prima serata.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.