Da Premana ad “Affari Tuoi”: Dalila Bertoldini in gara con la sorella Karen

La partita è arrivata alle battute finali con ancora in gioco una cifra importante. Nel momento decisivo, Dalila ha scelto di cambiare il proprio pacco. Una decisione che, alla fine, si è rivelata sfortunata: nel pacco lasciato c’erano 20 mila euro. Una beffa arrivata proprio nel finale, quando il cambio sembrava poter rappresentare un’opportunità in più e che invece ha finito per allontanare una somma significativa.

Dalila è molto legata a Premana e alla propria famiglia, conosciuta anche per l’attività nel settore edile: il padre è titolare di un’impresa di costruzioni del paese. Il nome della famiglia Bertoldini era già comparso nelle cronache locali anche per una vicenda di solidarietà e accoglienza. Negli anni, infatti, la famiglia aveva stretto un rapporto molto forte con Ania, una giovane ucraina di Chernigov arrivata a Premana attraverso i soggiorni legati ai progetti nati dopo Chernobyl. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, i Bertoldini si erano attivati per aiutarla a raggiungere nuovamente l’Italia, dove era ormai considerata parte della famiglia.

Per Dalila e Karen resta comunque l’esperienza di essere state protagoniste di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, con Premana finita per una sera sotto i riflettori nazionali.