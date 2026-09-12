Da Premana ad “Affari Tuoi”: Dalila Bertoldini in gara con la sorella Karen

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Le due sorelle protagoniste del gioco dei pacchi su Rai 1

Nel finale Dalila accetta il cambio e lascia il pacco che conteneva 20 mila euro

PREMANA – Da Premana agli studi di “Affari Tuoi”, con una partita vissuta fino all’ultimo e un finale dal sapore amaro. Protagonista della puntata andata in onda su Rai 1 è stata Dalila Bertoldini, accompagnata dalla sorella Karen, entrambe di Premana. Le due sorelle hanno preso parte al celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, portando così il paese della Valvarrone in prima serata.

La partita è arrivata alle battute finali con ancora in gioco una cifra importante. Nel momento decisivo, Dalila ha scelto di cambiare il proprio pacco. Una decisione che, alla fine, si è rivelata sfortunata: nel pacco lasciato c’erano 20 mila euro. Una beffa arrivata proprio nel finale, quando il cambio sembrava poter rappresentare un’opportunità in più e che invece ha finito per allontanare una somma significativa.

Dalila è molto legata a Premana e alla propria famiglia, conosciuta anche per l’attività nel settore edile: il padre è titolare di un’impresa di costruzioni del paese. Il nome della famiglia Bertoldini era già comparso nelle cronache locali anche per una vicenda di solidarietà e accoglienza. Negli anni, infatti, la famiglia aveva stretto un rapporto molto forte con Ania, una giovane ucraina di Chernigov arrivata a Premana attraverso i soggiorni legati ai progetti nati dopo Chernobyl. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, i Bertoldini si erano attivati per aiutarla a raggiungere nuovamente l’Italia, dove era ormai considerata parte della famiglia.

Per Dalila e Karen resta comunque l’esperienza di essere state protagoniste di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, con Premana finita per una sera sotto i riflettori nazionali.

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