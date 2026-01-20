Da settembre 2027 “settimana corta” alle scuole medie di Introbio e Cremeno

La notizia dopo l’incontro avvenuto ieri tra la Dirigente Scolastica e alcuni genitori

Il nuovo orario entrerà in vigore nell’anno scolastico 2027/2028

CREMENO – Entrerà in vigore da settembre 2027 il nuovo orario scolastico per le scuole medie di Introbio e Cremeno dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco. Dopo mesi di acceso dibattito è stata accolta la richiesta di gran parte dei genitori. Le lezioni verranno riorganizzate con un orario previsto dal lunedì al venerdì.

La proposta di avere il sabato libero è stata accettata e confermata. La novità è emersa ieri al termine dell’incontro tra la Dirigente Scolastica Stefania Perego e alcuni genitori. La modifica è stata deliberata dal Consiglio d’Istituto, ora il tempo richiesto è quello necessario per tutti i passaggi burocratici e per la riorganizzazione delle due scuole. Soddisfazione da parte dei genitori che hanno apprezzato l’impegno e la disponibilità della Dirigente Perego.

Secondo molti genitori la settimana corta consentirebbe ai ragazzi di disporre di più tempo per il riposo, per le attività extrascolastiche e per gli impegni sportivi. Tra gli aspetti positivi evidenziati anche quello che coinvolge l’organizzazione familiare. Il sabato libero permetterebbe di trascorrere più tempo in famiglia, migliorando la gestione dei vari impegni.