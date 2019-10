Dalla Polonia a Casargo, si conclude lo scambio al Cfpa Casargo

Si conclude oggi lo scambio formativo con la Polonia

25 studenti, 4 docenti e il direttore della scuola Dąbrowa Górnicza ospiti al Cfpa

CASARGO – Durante la settimana di permanenza degli studenti polacchi si sono svolte sia attività didattiche, come per esempio la preparazione della cena di Gala servita mercoledì, sia visite ad importanti produttori del territorio. Tra questi gli studenti che hanno preso parte allo scambio formativo hanno visitato aziende locali come Caffè Milani a Lipomo e strutture di pregio come l’agriturismo La Fiorida di Mantello.

“Forti dei risultati raggiunti l’anno scorso, anche quest’anno proseguiremo con gli scambi

formativi, una preziosa occasione di condivisione di pratiche che permette ai ragazzi di

confrontarsi con realtà e tradizioni culinarie differenti dalla nostra. Con la scuola polacca si

sono instaurati degli ottimi rapporti e anche quest’anno gli studenti di Casargo andranno in

Polonia nel marzo 2020 per rendere l’esperienza di scambio formativo completa” commenta Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

“Siamo felici di poter mostrare le bellezze che offre il nostro territorio, sia a livello enogastronomico che paesaggistico, a tutte le delegazione di studenti stranieri che ospitiamo a scuola per dare loro una visione completa, seppur in pochi giorni di permanenza, di quello che è la nostra cultura” aggiunge Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo.

Per gli studenti del CFPA Casargo i prossimi scambi formativi saranno con Francia e Danimarca a partire dal mese di dicembre.