Dopo il taglio del nastro della nuova telecabina, un viaggio nella storia del comprensorio tra immagini d’epoca e ricordi

Poi la sorpresa: svelata una cabina speciale dedicata al Giro d’Italia 2027 che raggiungerà la località il prossimo 22 maggio

BARZIO – Dalle prime discese sugli sci, quando raggiungere i Piani di Bobbio significava affrontare la salita a piedi, alle telecabine di ultima generazione. E, guardando già alla prossima estate, una nuova sfida destinata a portare queste montagne sotto i riflettori del grande sport internazionale: l’arrivo del Giro d’Italia 2027. La seconda parte della giornata inaugurale della nuova telecabina Barzio-Piani di Bobbio è stata un viaggio attraverso oltre un secolo di storia tra immagini d’archivio, ricordi e progetti che raccontano quanto profondamente sia cambiato il volto della montagna valsassinese.

Dopo la cerimonia alla stazione di partenza di Barzio e il taglio del nastro, i festeggiamenti sono proseguiti in quota, dove l’attenzione si è spostata dalla nuova infrastruttura alla storia del comprensorio e alle prospettive che si aprono per i prossimi anni.

A guidare il racconto Massimo Fossati, amministratore delegato di Imprese Turistiche Barziesi (ITB), affiancato da Luca Jurman, cantante, musicista e produttore discografico, noto al grande pubblico anche per la sua esperienza come insegnante di canto nel programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, che ha condotto i diversi momenti dell’inaugurazione.

A ripercorrere l’evoluzione dei Piani di Bobbio è stato un filmato che ha riportato i presenti indietro di oltre cent’anni, attraverso immagini e testimonianze delle trasformazioni che hanno interessato una delle località sciistiche più conosciute della Lombardia. Il racconto è partito dagli anni 20′ del Novecento, quando lo sci cominciava ad affermarsi sulle montagne della Valsassina e raggiungere i pendii innevati richiedeva fatica e spirito di iniziativa. Erano gli anni dei primi appuntamenti sportivi e delle competizioni, in un’epoca in cui gli impianti di risalita ancora non esistevano e la montagna veniva conquistata passo dopo passo.

“Dal 1920 in Valsassina si sciava e si organizzavano anche campionati italiani di sci. Volevamo farvi vedere come eravamo, dove siamo arrivati e dove vorremmo arrivare”, ha spiegato Massimo Fossati, introducendo il filmato. Un percorso scandito dalle immagini dei primi impianti e dai cambiamenti che, decennio dopo decennio, hanno reso i Piani di Bobbio sempre più accessibili.

Dalle prime strutture di risalita si è passati agli impianti degli anni Sessanta, fino alla telecabina realizzata nel 1993, quella che per oltre trent’anni ha accompagnato generazioni di sciatori, escursionisti e famiglie verso l’altopiano. Un collegamento entrato nella memoria di chi frequenta abitualmente Bobbio, oggi sostituito dalla nuova telecabina inaugurata, frutto di un investimento superiore ai 23 milioni di euro.

Un secolo di trasformazioni racchiuso in pochi minuti di immagini, capace di restituire non soltanto il progresso tecnologico, ma anche la continuità di una vocazione turistica che ha contribuito a cambiare il volto della Valsassina. Fossati ha ricordato il ruolo svolto nel tempo dagli imprenditori che hanno creduto nelle potenzialità di queste montagne, investendo risorse e affrontando le difficoltà legate allo sviluppo del comprensorio.

“Dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi che lavorano qui, ma anche il gruppo dei soci che ha sempre creduto in questa montagna, investendo tantissime risorse e continuando a farlo. La nostra storia continuerà ad andare avanti, perché bisogna proseguire su questa strada”, ha sottolineato.

Il racconto ha lasciato spazio anche a chi ha seguito da vicino la realizzazione della nuova telecabina, con gli interventi dei rappresentanti di Doppelmayr, l’azienda austriaca che ha costruito l’impianto. Particolarmente significativo il riferimento al precedente collegamento del 1993, realizzato proprio trentatré anni prima. Un ritorno ai Piani di Bobbio che ha assunto un valore speciale anche per chi aveva partecipato a quella stagione di lavori. L’inaugurazione è stata così l’occasione per sottolineare come dietro la costruzione di un impianto di risalita non ci siano soltanto competenze tecniche e innovazione, ma anche la capacità imprenditoriale di immaginare il futuro di un territorio.

Un concetto emerso durante gli interventi, nei quali è stata richiamata la visione degli imprenditori che hanno continuato a investire nella località, rendendo possibile il passaggio dagli impianti del passato alle tecnologie più moderne. Una storia che, come ricordato da Fossati, non si esaurisce con la nuova telecabina, ma proseguirà attraverso ulteriori progetti per il miglioramento dei servizi e dell’offerta turistica.

La sorpresa del Giro d’Italia: una cabina tutta rosa per Bobbio

Ma il momento più curioso della seconda parte della cerimonia è arrivato quando l’attenzione si è spostata dal passato al futuro prossimo. Dietro i presenti è stata svelata una cabina della nuova telecabina completamente personalizzata in rosa, un omaggio al Giro d’Italia che il prossimo 22 maggio 2027 raggiungerà per la prima volta i Piani di Bobbio con un arrivo di tappa.

Una sorpresa pensata per celebrare un appuntamento che si preannuncia storico per la Valsassina e per la vicina Valle Brembana, unite nell’organizzazione di un evento destinato a richiamare l’attenzione degli appassionati di ciclismo. La Corsa Rosa arriverà a Bobbio al termine della 14ª tappa, la Cantù Arena-Piani di Bobbio/Valtorta, una frazione di 187 chilometri caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo, con numerose salite e quasi 4.900 metri di dislivello complessivo. Un arrivo in quota inedito, che porterà i corridori ad affrontare le rampe conclusive dal versante bergamasco di Valtorta, fino a raggiungere l’altopiano. Un appuntamento destinato a trasformare, almeno per un giorno, le piste e gli spazi normalmente frequentati dagli sciatori nel palcoscenico di una delle competizioni ciclistiche più importanti al mondo.

A raccontare il percorso che ha portato all’assegnazione della tappa è intervenuto Stefano Allocchio, rappresentante di RCS Sport, affiancato dai promotori locali dell’iniziativa. “Parallelamente al cantiere della telecabina, che abbiamo visto crescere giorno dopo giorno, c’è stato un altro cantiere, portato avanti più sottotraccia, che rappresenta la grande sorpresa per la prossima estate”. Un lavoro iniziato oltre un anno fa, attraverso il confronto tra gli organizzatori del Giro, ITB e le realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire un percorso capace di valorizzare entrambe le valli.

Il tracciato, infatti, si svilupperà in larga parte sul versante bergamasco, ma raggiungerà i Piani di Bobbio, territorio storicamente legato a Barzio e alla Valsassina. Un elemento che rende l’appuntamento particolarmente significativo: due territori amministrativamente distinti, ma uniti dalla stessa montagna, che collaboreranno per accogliere uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

Durante l’incontro è stata evidenziata anche la volontà di costruire un percorso che coinvolgesse maggiormente Barzio e le comunità interessate, superando le difficoltà organizzative e tecniche legate a un arrivo di tappa in quota. L’obiettivo è quello di far convivere due anime della montagna, quella dello sci invernale e quella degli sport estivi, valorizzando le infrastrutture e le caratteristiche del territorio durante tutto l’anno.

Anche il consigliere regionale Jonathan Lobati ha voluto sottolineare il lavoro svolto per portare il Giro d’Italia ai Piani di Bobbio, ringraziando Massimo Fossati e rimarcando come l’arrivo della corsa rosa sia il risultato di un progetto fortemente voluto e sostenuto nel tempo

Ferrari: “Mesi difficili, ma oggi guardiamo al futuro”

Nel corso della seconda parte dell’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco di Barzio Andrea Ferrari, che ha ricordato l’impegno richiesto dalla realizzazione della nuova telecabina e le difficoltà affrontate negli ultimi mesi. Un percorso complesso, soprattutto per i tempi di esecuzione, con un cantiere avviato in primavera e portato a termine in vista dell’inizio della nuova stagione sciistica.

Il primo cittadino ha richiamato le parole pronunciate durante la mattinata dal prefetto Paolo Ponta, soffermandosi sui valori che devono accompagnare lo sviluppo della montagna: rispetto, responsabilità, ma anche fiducia e speranza nel futuro. “Sono stati mesi difficili, per me e per tutta la Giunta”, ha ricordato Ferrari, sottolineando come, all’inizio dei lavori, fosse difficile immaginare di poter arrivare in così poco tempo al completamento dell’opera.

Un risultato reso possibile dall’impegno delle imprese, dei lavoratori e di quanti hanno collaborato alla realizzazione del nuovo collegamento. Alla soddisfazione per la telecabina si aggiunge ora l’attesa per il Giro d’Italia, un appuntamento che rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione per Barzio e per l’intera Valsassina.

Dalla neve alla maglia rosa, Bobbio guarda già alla prossima estate

Il 22 maggio 2027 i Piani di Bobbio diventeranno dunque il traguardo di una tappa destinata a entrare nella storia sportiva del territorio. La corsa attraverserà le Prealpi lombarde, affrontando salite come il Ghisallo, il Culmine di San Pietro e Alino, prima dell’ascesa conclusiva dal versante di Valtorta.

Un percorso impegnativo, che offrirà agli appassionati uno spettacolo sportivo di grande richiamo e porterà le immagini delle montagne tra Valsassina e Valle Brembana davanti a un pubblico internazionale.

Per i Piani di Bobbio sarà anche l’occasione per mostrare il proprio volto estivo, fatto di sentieri, panorami, escursioni e attività all’aria aperta. La nuova telecabina potrà contribuire a gestire l’afflusso dei visitatori, diventando parte delle infrastrutture a disposizione del territorio per affrontare l’appuntamento. La cabina rosa svelata durante l’inaugurazione è diventata così il simbolo di questo passaggio: dall’investimento appena concluso a una nuova sfida già all’orizzonte.

Da una parte le fotografie in bianco e nero di quando a Bobbio si saliva a piedi, dall’altra una cabina rosa che annuncia l’arrivo del Giro d’Italia. In mezzo, oltre un secolo di storia, di impianti costruiti e rinnovati, di generazioni che hanno imparato a sciare su queste montagne e di persone che hanno continuato a credere nel loro futuro.

Perché ai Piani di Bobbio, oggi come ieri, la montagna continua a cambiare. E dopo aver inaugurato la nuova telecabina, si prepara già ad accogliere un’altra pagina di storia, questa volta sulle due ruote.

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