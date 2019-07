Di Valle in Valle. Ballabio incontra Premana, in tanti per la taragnata solidale

“Di Valle in Valle” nel segno della solidarietà

Solidarietà fra territori, un punto da cui ripartire

BALLABIO – Un nuovo successo per la 4^ edizione “Di Valle in Valle”, la manifestazione voluta dall’amministrazione di Ballabio, dalla Pro Loco e dal Cai di Ballabio per mettere in contatto le valli della Lombardia nel segno dell’amicizia.

“Quest’anno l’abbraccio è stato con la Valsassina e la Valvarrone nel segno della solidarietà e della vicinanza dopo i disastri causati dal maltempo lo scorso giugno – ha detto il sindaco di Ballabio Alessandra Consonni -. Ringrazio il sindaco di Premana che ha accettato il nostro invito e, ovviamente, i volontari del Cai e della Pro Loco che hanno reso possibile questa manifestazione. La giornata di oggi testimonia una solidarietà tra territori che è davvero fondamentale. Un grazie, infine, anche agli sponsor che hanno creduto in questo appuntamento”.

“Ringraziamo Ballabio che ha pensato alla nostra situazione – ha detto il sindaco di Premana Elide Codega -. Tutti sappiamo cosa è successo lo scorso 12 giugno, questo evento catastrofico ci ha veramente buttato a terra ma fortunatamente ci siamo subito dati da fare. Regione Lombardia si è messa al nostro fianco dichiarando la calamità naturale e adesso siamo in attesa dei fondi per una ricostruzione che, di fatto, è già cominciata”.

Al pranzo erano presenti anche un gruppo dei ragazzi di Premana, tra cui Francesca Codega e Denis Fazzini, che hanno costituito il fondo #premananonsiferma, una raccolta fondi da destinare al territorio di Premana e, in particolare, agli alpeggi.

“I premanesi si sono attivati subito, poi abbiamo i giovani che hanno pensato al fondo, poi c’è la solidarietà degli altri comuni, come Ballabio… queste cose ci confortano e in un momento di difficoltà sono importanti perché ci spronano ad andare avanti. E’ importante ricordare che, anche con poco, si può fare tanto” ha concluso il sindaco Codega.

Oltre alla soddisfazione del sindaco Consonni, anche il presidente della Pro Loco di Ballabio Enrico Pissavini ha espresso la propria felicità per la riuscita dell’evento.

“Dare una mano in un momento di difficoltà è il minimo che si possa fare – ha detto Pissavini -. Le Pro Loco esistono anche per fare questo. Quando il sindaco Consonni ci ha proposto questa giornata abbiamo accettato senza esitazione. Il primo bilancio della giornata è positivo poiché c’è stata una grande risposta dei ballabiesi. E tante persone che non hanno potuto partecipare hanno comunque lasciato un’offerta”.