Domenica di festa per gli Alpini di Cortenova. Confermato capogruppo Pietro Casiraghi

Il prossimo anno le penne nere festeggeranno il centenario di fondazione

CORTENOVA – Domenica di festa per il Gruppo Alpini di Cortenova. Come da tradizione le penne nere, famigliari e simpatizzanti hanno partecipato alla messa celebrata da don William Abbruzzese. Il parroco non ha mancato di ricordare nelle sue parole l’importanza dei valori che caratterizzano lo spirito degli Alpini. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Cortenova Sergio Galperti e quello di Parlasco Dino Pomi. I festeggiamenti sono poi proseguiti con un pranzo in compagnia.

Lo scorso venerdì si è tenuta l’assemblea del gruppo che ha visto la riconferma alla carica di Capogruppo di Pietro Casiraghi a cui farà da vice Luciano Busi. Il ruolo di segretario sarà ricoperto da Ivan Manzoni, quello di tesoriere invece da Mario Grigi e quello di alfiere da Tranquillo Acquistapace. Nel consiglio direttivo sono presenti anche Piero Manzoni, Angelo Castelli e Gabriele Mastalli.

Il Gruppo si prepara per l’importante anniversario che cadrà il prossimo anno, quello dei 100 anni di fondazione del sodalizio.