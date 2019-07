Dopo l’alluvione Primaluna riparte da una grande festa: “Noi ci siamo!”

L’evento in programma dall’1 al 4 agosto, tutti sono invitati

Ecco il video realizzato per presentare la grande festa

PRIMALUNA – Una grande festa dopo l’alluvione che lo scorso 12 giugno ha colpito Primaluna. Il paese vuole rialzarsi e la cittadinanza, tutta unita, ha organizzato una raccolta fondi.

“Gli eventi calamitosi hanno rivelato la fragilità del nostro territorio ma anche la tenacia dei suoi abitanti, che si sono adoperati per dare il loro aiuto, compatti con le centinaia di volontari accorsi per prestare un contributo che si è rivelato fondamentale – dice il sindaco Mauro Artusi -. Mossi in un’unica direzione, insieme per il bene comune”.

Il punto di partenza per ricostruire il territorio sarà una festa in programma al campo sportivo di Primaluna dall’1 al 4 agosto. Proprio dall’esigenza di ripartire è nata l’idea di unirsi e creare una manifestazione, un’unica grande festa, dove tutta Primaluna possa far sentire la sua voce, con lo scopo di raccogliere fondi destinati a risanare le ferite lasciate dall’alluvione.

“Un segnale importante, un segnale di rinascita. E’ il messaggio che noi ci siamo e uniti possiamo fare grandi cose!“