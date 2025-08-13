Due auto in panne bloccano la SS36 Racc Lecco-Ballabio, chiusa in discesa

Chiusura della strada avvenuta poco dopo le 12 di oggi, mercoledì

BALLABIO – Due auto in panne una poco distante dall’altra hanno costretto Anas e la Polizia Stradale a chiudere la nuova Lecco-Ballabio, SS36 Racc, in discesa. La chiusura resterà in vigore fino alla rimozione dei veicoli, che stanno ostacolando la circolazione.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code nella zona interessata.

L’intervento è avvenuto poco dopo le 12 di oggi, mercoledì, e le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione. Per chi deve recarsi a Lecco dovrà percorrere le vecchia Lecco – Ballabio fino al termine delle operazioni di rimozione.