In servizio altri tre agenti, uno a tempo pieno e due part time

Il sindaco: “Ballabio ha finalmente il suo responsabile a tempo pieno e indeterminato”

BALLABIO – Nominata la nuova responsabile della Polizia Locale di Ballabio. Si tratta della dott.ssa Emma Fiocca.

L’attribuzione dell’incarico è il frutto di una selezione, operata da un’apposita commissione e dal sindaco Alessandra Consonni, a cui hanno partecipato 6 candidati in possesso dei necessari requisiti.

Alle dipendenze della dott.ssa Emma Fiocca sono attualmente in servizio un agente a 36 ore e altri due part time. Il nuovo responsabile a tempo pieno non attenderà la conclusione dei necessari adempimenti burocratici per svolgere comunque il proprio incarico, a cui, per alcuni giorni, si dedicherà a tempo parziale.

“La Polizia Locale di Ballabio – commenta il sindaco Alessandra Consonni – ha finalmente il suo responsabile a tempo pieno e indeterminato, almeno sino alla conclusione del mio attuale mandato amministrativo. Si tratta di persona con esperienze di comando e di grande determinazione. Conto sulla sua collaborazione per realizzare il solo modello di Polizia locale che mi interessi: ovvero tanta strada a tutte le ore e poca scrivania”.