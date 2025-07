Falchi Lecco e La Goccia insieme ai Piani di Bobbio per la Giornata col Sorriso

Otto jolette, più di cento persone coinvolte, e un messaggio forte: l’inclusione si costruisce passo dopo passo, anche in montagna

BARZIO – Si è svolta ai Piani di Bobbio la tradizionale “Giornata col Sorriso”, un appuntamento che unisce sport, inclusione e spirito di solidarietà, organizzato dai Falchi Lecco in collaborazione con l’associazione “La Goccia”. Quest’anno, il cuore pulsante dell’evento è stato il rifugio Gran Baita, che ha accolto calorosamente i partecipanti in una cornice di montagna ricca di emozioni e sorrisi autentici.

A raccontare come è nata l’idea di salire ai Piani di Bobbio è Filippo Ugolini, presidente dei Falchi: “Sara Invernizzi, figlia dei proprietari della Gran Baita, ci ha proposto di organizzare la giornata quassù con arrivo presso il loro rifugio e da subito abbiamo accolto con entusiasmo la proposta”. Da lì è partita la macchina organizzativa, mossa da un entusiasmo contagioso e da una rete di collaborazioni cresciuta nel tempo. Fondamentale quest’anno è stato anche il supporto della BorgWarner di Orsenigo, nuovo sponsor che ha deciso di sostenere l’iniziativa: “Siamo riusciti ad avere un budget più consistente che ci ha permesso di avere 8 jolette anziché 4 per il trasporto dei ragazzi e ragazze de’ La Goccia”, ha spiegato ancora Ugolini.

Sabato mattina, attorno alle 9, i primi volontari sono saliti in quota con la cabinovia. Una volta a Bobbio, sono stati montati i dispositivi speciali per il trasporto – le jolette – e alle 10.15 il gruppo si è compattato per iniziare la camminata sull’anello del Pequeno. Una sosta al rifugio abbandonato per una foto di gruppo ha scandito il ritmo dell’escursione, prima dell’arrivo alla Gran Baita, dove li attendevano un aperitivo e un pranzo condiviso.

Sono stati 21 i ragazzi e le ragazze de “La Goccia” coinvolti, affiancati da 34 volontari, 60 Falchi Lecco e 12 persone provenienti dalla BorgWarner. Numeri che raccontano la forza di una rete fatta di persone, prima ancora che di organizzazioni.

“La Gran Baita ci ha accolto alla grande e anche loro hanno partecipato alla buona riuscita della ‘Giornata col Sorriso’ offrendo il pranzo ai ragazzi e ragazze de’ La Goccia e facendo un prezzo agevolato a tutti i presenti”, ha aggiunto il presidente. Il momento conviviale si è poi arricchito con alcuni interventi istituzionali e una videochiamata con Luigia Morganti, assente ma presente con il cuore. Particolarmente significativo è stato anche il gesto di Sandro Morganti, main sponsor dell’iniziativa, che ha voluto vivere l’intera giornata partecipando alla gita in joelette insieme agli altri.

Nel pomeriggio, qualche nube ha accelerato i tempi della discesa, ma senza intaccare il clima di festa e partecipazione.

“Voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di organizzare questo evento, e sono il nostro main sponsor Kapriol Morganti, quindi Pharmalife, Vam, DF Sport Specialist e quest’anno anche BorgWarner, senza ovviamente dimenticare la Gran Baita”, ha sottolineato Ugolini, evidenziando come dietro il successo dell’iniziativa ci sia un lavoro corale. “Per tutti noi la Giornata col Sorriso è un appuntamento ormai tradizionale, una giornata di festa e solidarietà all’insegna dell’amicizia, dello stare insieme e in mezzo alla natura che mostra il buon cuore dei Falchi e di tutti coloro che aderiscono a questa splendida iniziativa”.

Sabato 20 luglio, dunque, i Piani di Bobbio non sono stati solo una meta escursionistica, ma un palcoscenico per raccontare la bellezza della condivisione e del fare rete. Con il sorriso come filo conduttore.