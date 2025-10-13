Festa del ringraziamento a Introbio, una folla per celebrale il mondo agricolo

In paese hanno sfilato trattori, mezzi agricoli, cavalli e tutto il mondo rurale

Tantissimi i partecipanti alla giornata di festa allietata da giochi e momenti conviviali

INTROBIO – Successo per l’attesta “Festa del Ringraziamento” di Introbio. Il mondo agricolo ha sfilato per il paese sfoggiando con orgoglio mezzi, animali e figuranti, riempiendo il paese di colori e allegria. In tarda mattinata trattori, macchine agricole, cavalli e cavalieri si sono ritrovati in piazza Carrobbio. Da lì il corteo ha attraversato il paese, incantando il numeroso pubblico, per poi giungere a Prà Baster.

Lì la festa è entrata nel vivo, dopo la benedizione, buon cibo per tutti e l’incanto dei prodotti. Parte del ricavato è stato destinato alla scuola dell’infanzia Venini. Sono stati premiati i carri di Valentina Valsecchi, Isidoro Tantardini, Giuseppe Ticozzi e Andrea Manzoni e, come trattore più vecchio, quello di Serafino Tantardini.

Momenti di divertimento e condivisione tra le diverse generazioni con i giochi organizzati nel pomeriggio, tiro alla fune, corsa con i sacchi e staffetta contadina. Musica e balli sono stati affidati al gruppo “700 metri sopra il cielo”. La manifestazione è stata curata e realizzata da Pro Loco Introbio con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Gruppo Alpini.

