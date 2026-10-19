Festa del ringraziamento. Introbio celebra la tradizione contadina e il mondo rurale

Trattori e cavalli hanno sfilato per le vie del paese che rinnova il proprio legame con il mondo agricolo

Una giornata di festa che premia l’impegno dei volontari della Pro Loco

INTROBIO – Una giornata dedicata alla terra, al lavoro agricolo e alle tradizioni che continuano a mantenere vivo il legame tra generazioni. Ieri, domenica 18 ottobre, a Introbio è andata in scena la tradizionale Festa del Ringraziamento, un appuntamento che ogni anno richiama l’attenzione sul valore del mondo rurale e sull’importanza di custodire le usanze del territorio.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Introbio con la collaborazione di A.S.D. Sport Valsassina e il patrocinio del Comune, rappresenta un’occasione di convivialità e condivisione, alla riscoperta delle tradizioni contadine.

Il momento centrale della festa è stato il corteo partito dopo le 11 da piazza Carrobbio con trattori, carri e cavalli. Il percorso ha attraversato le vie del paese, partecipanti e mezzi agricoli sono giunti fino alla tensostruttura di Prà Baster, dove le celebrazioni sono entrate nel vivo.

La benedizione e le premiazioni dei partecipanti sottolineano il significato della ricorrenza, esprimere gratitudine per i frutti della terra e rendere omaggio a chi, con il proprio lavoro, contribuisce a mantenere viva la cultura agricola locale e la tutela del territorio.

All’interno della manifestazione sono stati premiati:

Allevatore più giovane – Rusconi Michael

Trattore di più vecchio – Beri Cortabbio

Miglior Costume – Gruppo dei muli di Ballabio

Miglior Carro – Scuderia Nigro

Gruppo più numeroso – Serafino Tantardini

Momenti conviviali per tutti i partecipanti con i piatti della tradizione, tra cui polenta taragna, stinco, salamelle e patatine fritte. Non sono mancati musica e attività di intrattenimento pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Parte di proventi della manifestazione la Pro Loco li devolverà all’Associazione Telefono Donna Lecco e al Soccorso Centro Valsassina.