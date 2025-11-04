“Fiumi sicuri”: a Ballabio operazione da record per la Protezione civile

Sette diversi gruppi comunali impegnati sabato 25 ottobre

“Tanti gli interventi realizzati grazie ai numerosi volontari”

BALLABIO – Ben sette diversi gruppi comunali di protezione civile (Ballabio, Colico, Cortenova, Imbersago, Pasturo, Premana e Valgreghentino) con il numero record di 71 volontari, sono stati impegnati nell’esercitazione di Protezione Civile “Fiumi Sicuri”. L’attività, che si è svolta nella mattina di sabato 25 ottobre, rientra in un progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico.

“Ringraziamo vivamente tutti i volontari che hanno lavorato con operosità e dedizione per il nostro territorio – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Edilizia e Ambiente Roberto Ferrari – vogliamo ringraziare inoltre la Provincia di Lecco, nelle persone della Presidente Alessandra Hofmann e del Consigliere delegato Antonio Pasquini, per il contributo economico messo a disposizione e per aver anticipato le tempistiche del bando recependo le istanze dei comuni. Tanti gli interventi realizzati grazie ai numerosi volontari sotto la supervisione e l’ottima organizzazione logistica del coordinatore Saverio Mandolino”.

Gli interventi di manutenzione effettuati dai volontari di protezione civile hanno riguardato una porzione estremamente ampia del torrente Grigna, dal cimitero di Ballabio Superiore fino alla zona industriale antecedente il depuratore.