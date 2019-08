Fuori Sagra: un premio alla Gev Carlo Civilini e la mostra “La Valsassina di Leonardo”

Aperti il Museo La Fornace e la mostra “La Valsassina di Leonardo”

A Carlo Civilini consegnato il premio di Guardia Ecologica Onoraria

PASTURO – L’inaugurazione della 54^ Sagra delle Sagre è stata anche l’occasione per dare il via ufficiale ad alcuni eventi collaterali che andranno ad arricchire l’offerta a cittadini e turisti.

In mattinata si è svolta la cerimonia di apertura del Museo La Fornace (il programma con tutte le attività) con orgoglio il presidente della Comunità Montana Carlo Signorelli ha spiegato la storia di quel rudere che è diventato museo.

“Anche se c’è ancora qualcosa da affinare rispetto alla gestione, siamo contenti di poter dire oggi che il museo è stato completato – ha detto Signorelli -. Un grazie per la passione con cui è stato curato l’allestimento”.

Un ‘fuori sagra’ che ha anche qualcosa di culturale e che deve vedere i comuni uniti perché questo è patrimonio di tutti – ha continuato Signorelli -. Contiamo per i primissimi giorni di settembre di chiudere il nostro mandato con l’inaugurazione dell’elisuperficie e anche con il completamento di tutto l’anello anche se oggi è poco visibile”.

Un nuovo riconoscimento

“Sapete che la comunità montana gestisce l’attività delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) e che rivestono particolare importanza per interventi di sorveglianza del territorio e protezione civile” ha detto Signorelli.

Un piccolo riconoscimento, una targa e una pergamena, è stato consegnato a Carlo Civilini: “Dal 1982 è Guardia Ecologica Volontaria perciò abbiamo pensato di dargli un riconoscimento come simbolo e come decano consegnandogli una targa che istituisce la figura della Guardia Ecologica Onoraria“. Sicuramente una bella sorpresa per un Carlo Civilini emozionato.

In sala Pensa “La Valsassina di Leonardo”

Come ultimo appuntamento legato all’apertura della Sagra delle Sagre, è stata inaugurata la mostra “La Valsassina di Leonardo” allestita nella sala Pensa della Comunità Montana.

La mostra, a cura di Giacomo Camozzini, Michele Mauri, Paolo Vallara, Paolo Bellavite e Paolo Cagnotto si inserisce nel ricco calendario dell’evento Valsassina: la Valle dei Fomaggi.

A fare gli onori di casa è stato proprio Giacomo Camozzini: “La Valsassina non poteva lasciarsi sfuggire una fantastica occasione per celebrare Leonardo. La mostra è un percorso virtuale che lega Milano alla Valsassina, a simbolo di un legame atavico con nostro territorio che va tenuto vivo anche in funzione del turismo”.

“Nelle opere di Leonardo si vede il legame tra Leonardo e i nostri territorio – ha detto Signorelli -. Questa è una di quelle manifestazioni culturali ‘Fuori Sagra’ che attirano sempre più gente”.

“Valsassina: la valle dei formaggi è ormai un brand – ha detto l’assessore della comunità Montana Antonella Invernizzi -. Questo evento dimostra che è possibile promuovere il territorio utilizzando quelle risorse che già ci sono: 500 anni fa Leonardo passeggiava sui nostri sentieri, osservava e studiava terreno, acqua e piante… studi che sono serviti per la costruzione delle sue macchine. Impariamo anche noi ad andar per sentieri, a fermarci e osservare…”.

Sei pannelli in stoffa che descrivono varie sezioni che richiamano luoghi conosciuti, dalla Grigna a Fiumelatte. Tra gli eventi organizzati in occasione della mostra anche due escursioni guidate: una al rifugio Bogani e alla Ghiacciaia di Moncodeno, l’altra alle miniere di Prato San Pietro.

Tutte le informazioni su www.valsassinalavalledeiformaggi.it

GALLERIA FOTOGRAFICA