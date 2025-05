Giornata del verde a Pasturo. Volontari al lavoro per la pulizia e la manutenzione dei sentieri

Ieri, sabato, 24 volontari impegnati per la cura degli itinerari di montagna

Il vicesindaco Massimiliano Orlandi: “Questa giornata è occasione per contribuire concretamente alla cura del nostro paese”

PASTURO – Un sabato di lavoro per 24 volontari appartenenti a diverse associazioni del paese: Team Pasturo, Proloco, Corpo Musicale Bruno Colombo, Alpini, Protezione Civile e Soci de Pasturo. La “Giornata del verde” è giunta alla sua quarta edizione e come ogni anno ha riscosso l’adesione di volenterosi abitanti.

Organizzatore e promotore dell’evento è il vicesindaco Massimiliano Orlandi: “Questa giornata è occasione per contribuire concretamente alla cura del nostro paese. Insieme ai nostri cittadini ci siamo adoperati per rendere più puliti e più sicuri i sentieri di maggior percorrenza sopra l’ abitato di Pasturo e Baiedo. Ringraziamo vivamente chi ha partecipato all’iniziativa e cogliamo l’occasione per ricordare a tutti l’importanza di rispettare l’ambiente di montagna”.

Gli itinerari si possono consultare sul sito del Comune di Pasturo o al seguente link:

https://www.outdooractive.com/it/source/comune-di-pasturo/65507521/#dmdtab=oax-tab4