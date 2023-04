Giornata Mondiale Autismo, un camper per sensibilizzare la gente

Proprio oggi il camper dall’associazione Illumina di Blu Valsassina raggiungerà le piazze di alcuni paesi lecchesi

Tour in tutta la Provincia di Lecco in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

VALSASSINA – Si celebra oggi, domenica 2 aprile, la XVI Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) il 18 dicembre 2007 proprio per puntare i riflettori su questo disabilità.

Per l’occasione ogni anno i monumenti più importanti in tutto il mondo si illuminano di blu, grazie al progetto Light it up blue, partito dall’organizzazione internazionale Autism Speaks. L’evento è un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente, per mettere sotto l’attenzione di tutti il rispetto dei diritti delle persone che presentano disturbi dello spettro autistico, per promuovere la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora oggi spesso sono vittime le persone autistiche le loro famiglie.

Disturbo che non va assolutamente sottovalutato: 1 bambino su 36 è caratterizzato da un funzionamento autistico (27,6 per 1000): sono i dati aggiornati che i Centers for Disease Control and Prevention americani hanno appena pubblicato Il rapporto maschi-femmine sembra l’unico dato fermo: 4 a 1. La diagnosi di autismo ai bambini con disabilità intellettiva viene posta in media a 43 mesi mentre viene posta a 53 mesi ai bambini senza disabilità intellettiva. Fanno impressione questi dati, soprattutto per l’escalation subita dagli Anni ’90 quando l’autismo era considerato una malattia rara.

Per riflettere su questi temi un camper allestito dall’associazione Illumina di blu Valsassina, proprio oggi, girerà la provincia di Lecco facendo diverse tappe grazie all’iniziativa “Autistichevolissimevolmente”.