Giornate di addestramento in Valsassina per i Vigili del Fuoco di Lecco

Impegnato il personale Speleo Alpino Fluviale
Recupero di persone in ambiente impervio attraverso l’utilizzo di varie tecniche
VALSASSINA – E’ in corso in questi giorni un addestramento in Valsassina per il personale Speleo Alpino Fluviale (Saf) del comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. Le manovre prevedono recupero di persone in ambiente impervio attraverso l’utilizzo di varie tecniche, dalla barella portantina al palo pescante con l’intento di simulare il più possibile il genere di interventi che vengono affrontati sul territorio. Durante questo periodo si avvicenderanno una trentina di Vigili del Fuoco tra istruttori e allievi del Comando.