Gli originali auguri dei giovani di Premana sulle note di Jerusalema (VIDEO)

Una semplice coreografia e tanto entusiasmo

La piazza del paese diventa il set per la bellissima iniziativa

PREMANA – “Certi amori non finiscono. Fanno giri immensi e poi ritornano”. Così cantava Venditti nel suo brano dedicato all’amore. Tuttavia non solo l’amore fa giri immensi, o meglio… non da solo! A volte servono le canzoni a trasportarlo in tutto il mondo unendo grandi e piccini in un’unica grande danza ricca di gioia ed entusiasmo. Ne è l’esempio lampante la canzone Jerusalema di Master KG che quest’estate ha avuto un forte impatto sui social. Grazie al ritmo versatile e le parole semplici non è stato difficile creare passi per poter dar vita al testo musicale creando una vera e propria challenge. Creata in Sudafrica è diventata popolare in tutto il mondo fino ad arrivare anche nel piccolo paesino di Premana.

Una semplice coreografia, tanto entusiasmo e molti giovani e ragazzi. Non è stato difficile unire le forze, imparare i passi e metterci tanta voglia di divertirsi: in un paio di giorni l’idea era ben chiara e delineata. Un modo semplice e originale per augurare un buon Natale in questo difficile periodo anche dal piccolo regno di forbici e coltelli.

E’ doveroso chiarire come non sia stato così semplice riuscire a ideare questo progetto. Oltre all’aiuto dell’associazione StaFFFeste, RitmoFFF e della Proloco per luci, musica e riprese, è stato chiesto un permesso al sindaco per la chiusura della strada al traffico un paio d’ore permettendo così lo svolgimento del balletto in piazza della Chiesa senza disagi. Dalle varie prove per il ballo, alla creazione di outfit e mascherine e alla ricerca della disposizione ideale per le riprese, i ragazzi sono riusciti ad ottenere un perfetto risultato degno di nota.

Per incarnare al meglio il tema Natale è stato anche allestito un presepe vivente con Maria Giuseppe e Gesù bambino dentro una capanna illuminata dalla stella cometa. Per cogliere a pieno questi originali auguri non vi resta che dedicare alcuni minuti alla visione del video che non deluderà, ne sono certa! Un gesto d’amore per unire tutti quanti oggi come non mai. Buon Natale a tutti.

Ringraziamo Irene Gianola, giovane ragazza di Premana, che ha scritto l’articolo e ci ha inviato le fotografie.