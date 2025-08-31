Grande successo per la Bongio Trip 2025, vincono Rosa al maschile e Girola al femminile

A Ballabio è andata in scena la tradizionale gara di corsa in montagna di sola salita targata Cai Ballabio

Sul podio maschile insieme a Rosa, Riva (2°) e De Capitani (3°). Nella gara femminile Ribeiro 2^ e Frongia 3^ – ( Classifica Generale

BALLABIO – Una Bongio Trip da incorniciare per il Cai Ballabio del presidente Lorenzo Crimella, complice una domenica di sole magnifica, che ha visto la partecipazione di 119 runners e un numerosissimo pubblico che si è assiepato al traguardo di Bongio.

Una tradizione storica per la sottosezione del Cai Ballabio che ha preso il via nel lontano 1992, quando venne battezzatta “Bongio Trip” dall’allora segretario Augusto De Micheli. Bongio ovviamente per la località dove è collocato l’arrivo e deve si trova la baita gestita dal Cai sulle pendici del Monte Due Mani; “Trip” coglie un doppio significato, come ebbe modo di spiegare lo stesso De Micheli sul libro della sottosezione “Passo dopo Passo”. In lingua inglese “trip” significa viaggio ed è appunto quello che gli atleti devono compiere dalla sede della sottosezione fino appunto alla baita di Bongio (3,8 km e un dislivello positivo di circa 390 metri) e “trip” da trippa in quanto in quegli anni era il piatto più servito richiesto in quel di Bongio.

Tornando alla gara odierna, la vittoria è andata a Marco Rosa che ha fermato le lancette del crono sul tempo di 23’35”, al secondo posto Matteo Riva (24’21”) e al terzo posto Thomas De Capitani (25’33”). Nella gara femminile, vittoria di Irene Girola col tempo di 28’07”, al secondo posto Fabiola Ribeiro (31’45”) e al terzo posto Daniela Frongia (32’28”).

Premi speciali Francesco Levi (classe 2020) concorrente più giovane che ha ricevuto la targa Andrea Rusconi AM e Francesca Canali concorrente seniores insignito con la targa Corti Giuseppe “Fereè” e Tagliaferri Laura AM.

In gara anche il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola e la presidente del Cai Lecco Paola Frigerio.

Quest’anno a collaborare all’evento c’è stata anche l’associazione Dilettantistica Oltretutto 97 con sede a Malgrate, a cui andrà il ricavato raccolto con le iscrizioni.

Servizio Fotografico di Giancarlo Airoldi