I cervi del Pian delle Betulle hanno bisogno di cibo, lanciata una raccolta fondi

La famiglia di cinque cervi era stata salvata nel 2016 dall’associazione Freccia 45

MARGNO – Nel mese di novembre 2016, Freccia 45, associazione no profit nota in Italia per essere il punto di riferimento per la lotta alla sperimentazione sugli animali, salvò dalla morte una famiglia di cervi che, dopo complicate traversie, erano stati abbandonati in un recinto senza cibo.

La famiglia, composta da 5 cervi, si trova ai Pian delle Betulle, in Valsassina, e il volontario Mario Vassena, dal grande cuore, raggiunge a piedi almeno 2-3 volte a settimana il parco per dar loro il foraggio necessario. Per poter continuare a vivere, i cervi hanno bisogno dell’aiuto e del supporto di tutti. Freccia 45 deve acquistare sia il fieno che gli integratori, affinché la famiglia possa sopportare al meglio il freddo e la neve.

“Aver salvato questi splendidi animali da morte certa ci rende orgogliosi di essere volontari – ha commentato Susanna Chiesa, presidentessa dell’associazione nata a Lecco -. Ringrazio personalmente Mario Vassena, l’uomo che sussurra ai cervi, dedito giornalmente da oltre 8 anni al benessere di questi splendidi animali. Vi prego di aiutarci in questo difficilissimo periodo per il volontariato e per le associazioni che tutelano gli animali. Anche una piccolissima donazione è per noi molto utile”.

Le donazioni possono essere fatte: