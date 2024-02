I Coscritti di Premana tra le storie Instagram dei… Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo premanese sulla pagina della nota band italiana da 1,1 milioni di followers

PREMANA – Un video dei Coscritti di Premana in queste ore ha fatto capolino tra le storie di Instagram della pagina dei famosissimi Pinguini Tattici Nucleari, una delle band italiane di maggior successo formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo.

I Coscritti di Premana, con il loro repertorio folcloristico, vengono spesso chiamati per animare le feste di Premana e gli eventi in tutta la Lombardia (e non solo) a suon di fisarmoniche, trombone e, soprattutto, la voce. Il gruppo, che indossa abiti tipici e il cappello con una piuma, vuole ricordare i Coscritti, ovvero i giovani ragazzi maschi che raggiungevano la maggiore età ed erano in attesa della cartolina per il militare.

Immaginatevi lo stupore del gruppo di Premana quando ha appreso di essere finito tra le storie di una pagina Instagram con 1,1 milioni di followers… i ringraziamenti sono stati d’obbligo!