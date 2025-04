I pensionati Cisl di Lecco e della Valsassina ricordano Don Giovanni Ticozzi

L’iniziativa organizzata in occasione dell’80° anniversario della Liberazione

Un momento commemorativo e un omaggio floreale martedì 22 aprile alle 11 presso il Cimitero di Pasturo

PASTURO – Nell’80° anniversario della Liberazione (1945-2025), i pensionati Cisl di Lecco e della Valsassina, in collaborazione con la Segreteria territoriale Fnp Cisl Monza Brianza Lecco, vogliono ricordare il sacerdote protagonista della resistenza lecchese: Don Giovanni Ticozzi (Pasturo 5 agosto 1897 – Lecco 10 febbraio 1958). E’ stato organizzato un momento commemorativo e un omaggio floreale per martedì 22 aprile alle ore 11 presso il Cimitero di Pasturo.

Dall’inizio del 1943 fu, in rappresentanza dei cattolici, in uno dei 2 Comitati anti fascisti di Lecco e dopo l’8 settembre 1943 fu nominato Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Lecco e divenne l’anima ed il centro di tutta la Resistenza di Lecco. Il 30 ottobre 1944, dietro delazione, fu arrestato dalla Guardia nazionale repubblicana di Lecco e trasferito prima al carcere di San Donnino a Como e successivamente, il 22 dicembre dello stesso anno a Milano in una cella di San Vittore.

A marzo del 1945 fu scarcerato grazie all’accordo tra tedeschi e Idelfonso Schuster Arcivescovo di Milano che consentiva di trasferire i sacerdoti in odore di anti fascismo presso l’ospizio di Cesano Boscone. Fu reintegrato nella Direzione del Liceo Manzoni il 7 maggio 1945 e ne detenne la presidenza fino al 1958.