Il Cfpa Casargo investe sull’alta pasticceria insieme ad “ArteSapori”

Progetto “Pasticceria e Innovazione” con la storica pasticceria di Lecco

La convenzione prevede la produzione e la vendita di prodotti dolciari,

docenze presso il Cfpa Casargo e tante iniziative condivise

CASARGO – “Pasticceria ed innovazione”: in queste due parole si sintetizza il sostanzioso progetto frutto di un’accordo tra il Cfpa Casargo, prestigioso istituto alberghiero dell’Alta Valsassina, e ArteSapori, storica pasticceria lecchese fondata nel 1999 dal Maestro Emanuele Valsecchi con cui collabora anche il figlio Filippo Valsecchi, ex studente del Cfpa Casargo.

Partendo dalla condivisione di un valore fondamentale quale l’importanza della formazione professionale, il Cfpa e ArteSapori intendono collaborare attivamente all’istruzione dei giovani e degli adulti. Per concretizzare l’obiettivo, saranno svolte diverse attività. Innanzitutto, ArteSapori erogherà delle docenze al Cfpa garantendo 700 ore di formazione nelle classi 1^, 2^ e 3^. La didattica sarà innovativa, efficace e coinvolgente.

“Siamo onorati di poter collaborare con due figure professionali come quelle di Emanuele e Filippo Abbiamo scelto ArteSapori per l’efficace metodologia didattica che utilizzano con l’obiettivo finale di incrementare la qualità dell’insegnamento stimolando i ragazzi a sviluppare competenze e passione. Da sempre il nostro obiettivo è quello di offrire la migliore didattica possibile: con questa preziosa collaborazione siamo certi di poter garantire ai nostri studenti il meglio in ambito pasticceria” commenta Marco Cimino, Direttore Cfpa Casargo.

Saranno ideati, prodotti e commercializzati una serie di prodotti dolciari di alta qualità seguendo le tradizioni del territorio. L’ideazione sarà a cura di ArteSapori, mentre la produzione e sarà in carico al Cfpa nell’ambito dell’attività di docenza svolta da ArteSapori.

“La sinergia tra CFPA Casargo e ArteSapori ha come fine ultimo il coltivare il talento dei nostri giovani che sono il futuro, sono il domani della pasticceria. E’ un progetto a cui tengo particolarmente perché iniziato con mio figlio Filippo Valsecchi che proprio in questa scuola si è formato e qui, lo scorso anno, è stato chiamato a insegnare. Con questa collaborazione, ArteSapori insieme al suo team di pasticceri, porterà all’interno della scuola il “saper fare” della pasticceria con l’obiettivo di trasmettere a questi giovani futuri pasticcieri, passione e amore per questo lavoro” commenta il Maestro Emanuele Valsecchi.

Entrambe le realtà stanno valutando di approfondire ulteriormente l’accordo per mettere in campo nuove iniziative condivise nel corso del 2022.

“Con questa convenzione il Cfpa diventa ancora di più parte integrante del territorio. Con questa scelta strategica puntiamo a rinnovare completamente l’indirizzo di pasticceria e ci auguriamo che i futuri pasticceri scelgano la nostra scuola per ottenere una formazione di altissimo livello. Per raggiungere questo obiettivo siamo felici di poter collaborare con due mastri pasticceri per uno scambio di conoscenza che si tradurrà poi in qualcosa di concreto che tutti potranno assaggiare” aggiunge Marco Galbiati, Presidente Cfpa Casargo.