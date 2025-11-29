Il CFPA Casargo protagonista al “Premio Aimo e Nadia per i Giovani 2026”

L’edizione 2026, dedicata al tema “Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività”

“Un riconoscimento che testimonia la qualità della nostra scuola e il valore del lavoro quotidiano di docenti e studenti”

CASARGO – Il CFPA di Casargo sarà tra i protagonisti della terza edizione del “Premio Aimo e Nadia per i Giovani”, il prestigioso progetto formativo presentato a Palazzo Lombardia e promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Gruppo Aimo e Nadia Milano. L’istituto valsassinese rappresenterà ufficialmente la provincia di Lecco, affiancandosi ad altri dieci centri di formazione provenienti da tutta la regione per valorizzare l’eccellenza del patrimonio enogastronomico e formativo lombardo.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Nutrire il Futuro: Cultura, Consapevolezza, Creatività”, guiderà gli studenti nella progettazione di piatti e concept capaci di raccontare una Lombardia contemporanea, sostenibile e attenta alla biodiversità. Un percorso che mette al centro il talento dei giovani e che offrirà ai vincitori sei mesi di formazione retribuita con vitto e alloggio all’interno delle realtà del gruppo, seguiti da un ulteriore semestre di contratto professionale.

Un modello virtuoso, fondato sulla collaborazione tra pubblico e privato, che trova piena consonanza con la missione educativa del CFPA Casargo, storicamente orientata a coniugare formazione, territorio e sbocchi reali nel mondo del lavoro.

Silverij: “Un’opportunità che conferma la reputazione del nostro istituto e la professionalità della nostra comunità formativa”

Di particolare rilievo le parole del presidente Francesco Maria Silverij, che ha voluto sottolineare il valore strategico della partecipazione dell’istituto: “Il coinvolgimento del CFPA Casargo in un progetto di così alto profilo rappresenta un riconoscimento prestigioso per il nostro istituto e una testimonianza della solidità della nostra proposta formativa. Ancora una volta, Regione Lombardia individua nel nostro centro un punto di riferimento qualificato, capace di esprimere talento, visione e competenze in linea con le esigenze del settore”.

Silverij ha poi rivolto un passaggio di ringraziamento alla comunità scolastica: “Desidero esprimere la mia gratitudine ai docenti, alla direzione e al personale educativo per la professionalità con cui, ogni giorno, accompagnano i nostri ragazzi nel loro percorso. È grazie al loro lavoro che possiamo partecipare a iniziative di tale rilievo e offrire ai nostri studenti reali opportunità di crescita personale e professionale”.

Un traguardo significativo in un momento chiave per il CFPA Casargo

La presentazione del Premio arriva in un periodo strategico per l’istituto, impegnato in un intenso calendario di Open Day e iniziative di orientamento rivolte alle famiglie e ai futuri studenti. La scelta di Regione Lombardia di coinvolgere il centro valsassinese nel contest regionale assume quindi un valore ulteriore, collocandosi come segnale autorevole della qualità del modello educativo del CFPA proprio nel momento in cui molte famiglie sono chiamate a scegliere il percorso formativo dei propri figli.

“Questo risultato – ha concluso Silverij – rafforza la nostra convinzione sull’importanza di una scuola capace di coniugare tradizione, innovazione e legame con il territorio. È un invito alle famiglie a scoprire da vicino il nostro impegno formativo durante gli Open Day, dove potranno toccare con mano l’eccellenza delle nostre strutture, dei nostri laboratori e delle competenze che animano la vita della scuola”.

Verso la finale del 14 aprile 2026

La finale del concorso si svolgerà martedì 14 aprile 2026 al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, in un anno simbolico che vedrà la regione al centro delle Olimpiadi Milano–Cortina 2026. A conferma dell’importanza del progetto, alla presentazione ufficiale sono intervenuti il presidente Attilio Fontana, l’assessore Simona Tironi, l’amministratore delegato del Gruppo Aimo e Nadia Milano Stefania Moroni, gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, oltre al videomessaggio del presidente nazionale FIPE e Confcommercio, Lino Enrico Stoppani.