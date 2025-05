Il Cfpa Casargo protagonista al Tg5: “Premiato il nostro lavoro quotidiano”

Al centro del servizio il corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio

“Il 90% dei nostri allievi, appena terminati gli studi, trova immediatamente lavoro”

CASARGO – Il Cfpa Casargo protagonista al Tg5. Un riconoscimento davvero prestigioso quello ottenuto dalla scuola alberghiera valsassinese al centro, sabato 17 maggio, di un ampio servizio proposto dal telegiornale di Mediaset, dedicato al corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio (QUI IL SERVIZIO).

Un reportage che ha portato le telecamere a focalizzare l’attenzione sull’istituto di Casargo e sulle aziende agricole che collaborano con il Centro di formazione: “Per tutti noi, ospitare la troupe del Tg5 è stato un onore e un motivo di grande soddisfazione – afferma Francesco Maria Silverij, presidente di Apaf, l’ente che si occupa della gestione della scuola -. Quando i giornalisti di Mediaset ci hanno contattato per chiedere di registrare un servizio sul corso di casaro, abbiamo dato con piacere il nostro avallo. L’attenzione di un telegiornale così prestigioso è infatti un segnale molto significativo, che premia il lavoro svolto ogni giorno dal nostro personale per offrire ai ragazzi una scuola di qualità, capace di raccogliere le istanze provenienti dal territorio”.

I giornalisti del Tg5, guidati da Veronica Gervaso, hanno infatti raggiunto gli studenti non solo tra le aule del Cfpa, ma anche tra le aziende frequentate ogni settimana dagli studenti del corso di Operatore agricolo in gestione allevamento e casaro d’alpeggio. L’indirizzo, inaugurato proprio in questo anno scolastico, permette infatti agli allievi di svolgere, accanto alle lezioni dedicate alle materie teoriche, numerose attività pratiche direttamente in stalla e in laboratorio. Un corso che va ad affiancare quelli tradizionalmente presenti presso la scuola valsassinese, che da anni forma operatori della ristorazione con specializzazione in preparazione degli alimenti o, in alternativa, in sala-bar, e operatori della produzione alimentare con specializzazione in pasticceria.

“Figure – come sottolineato dai giornalisti del tg5 – molto richieste nelle località di montagna del Nord Italia, tra alpeggi e ristoranti tipici, alla costante ricerca di personale qualificato”. Parole alle quali ha fatto eco, nel corso del reportage, il direttore del Cfpa, Alan Vaninetti: “Il 90% dei nostri allievi, appena terminati gli studi, trova immediatamente lavoro”.

Ampia l’attenzione rivolta agli alunni, che, durante il servizio, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere sulle attività svolte, nonché le proprie aspirazioni per il futuro. “È un piacere quando stiamo fuori all’aria aperta e stiamo tra gli animali”, “Da grande vorrei fare l’allevatore”, “Mi piacerebbe aprire una fattoria didattica” sono solo alcune delle opinioni portate dagli allievi e, come sottolineato dai giornalisti, dalle allieve: la scuola alberghiera può infatti contare su un’ampia rappresentanza di ragazze, molte delle quali ambiscono a operare nel settore agricolo e della ristorazione.

Infine, il servizio ha dato ampio risalto a quello che da sempre rappresenta un elemento qualificante dell’offerta del Cfpa Casargo: la possibilità per gli studenti di soggiornare, durante la settimana, presso la scuola alberghiera. “Il convitto rappresenta uno dei punti di forza del nostro istituto – afferma il presidente Silverij -. Non solo per gli indubbi vantaggi logistici che può dare ai ragazzi e alle loro famiglie, ma anche per la sua valenza formativa. Grazie al convitto, gli studenti possono imparare a stare insieme e a svolgere mansioni, come la preparazione quotidiana di colazione, pranzo e cena, e la cura della propria camera, che in futuro saranno chiamati a portare avanti ogni giorno, soprattutto se sceglieranno di lavorare lontano da casa”.

Il direttore Vaninetti: “Il convitto permette una crescita non solo professionale, ma anche umana e personale degli allievi, che ogni giorno possono contare su un valido supporto da parte del nostro personale. La scuola infatti, può contare su uno staff attento e preparato, che comprende docenti, educatori, pedagogisti e psicologi, che in ogni momento della giornata, dunque non solo durante le lezioni in classe, possono offrire, per qualsiasi necessità, un valido sostegno agli allievi”.

Silveri conclude: “La scuola alberghiera, come sottolineato dal tg5, può proporre un’offerta completa, costruita su programmi consolidati nel tempo, grazie alla pluridecennale esperienza del nostro personale didattico ed educativo. Per questo motivo, non posso che rivolgermi alle famiglie del territorio e dell’intera provincia lecchese: se i vostri figli ambiscono a operare nel settore della ristorazione, il Cfpa rappresenta il migliore investimento per assicurare ai ragazzi un futuro in questo affascinante settore”.