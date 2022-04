Il Cfpa Casargo riapre le porte, successo per la gara gastronomica internazionale

Vittoria finale alla scuola di Bled (Slovenia) davanti a Casargo e Villorba

In gara 11 scuole di 8 Paesi europei : “Il confronto è un elemento di crescita imprescindibile”

CASARGO – La scuola di Bled (Slovenia) vince la 7^ edizione della gara internazionale di cucina, “Fine Dining & Sustainability”, che dopo due anni di stop a causa della pandemia si è svolta al Cfpa Casargo dal 19 al 21 aprile. 11 le scuole provenienti da tutta Europa che si sono sfidate in cucina: Eger (Ungheria), Kaunas (Lituania), Riga e Jelgava (Lettonia), Alba Iulia (Romania), Bled (Slovenia), Coimbra (Portogallo), Berat (Albania) e Casargo, Villorba, Torre Boldone per l’Italia.

Nella serata di ieri, giovedì, si è tenuta la serata finale dell’evento con la cena di gala e la premiazione delle squadre vincitrici. Un pensiero iniziale è stato rivolto all’Ucraina con cui la scuola di Casargo ha avuto frequenti scambi in passato. Sapendo di questa occasione alla quale hanno partecipato negli anni scorsi, i ragazzi della scuola ucraina hanno voluto mandare un video-saluto. Immagini commoventi che hanno mostrato una quotidianità fatta di studio e di lavoro interrotta dalla guerra. A loro è stata donata la targa di partecipazione al contest che, simbolicamente, ha ritirato Don Bruno Maggioni, parroco di Casargo, che ha mostrato una bandiera dell’Ucraina prima di fare un appello alla pace.

“Voglio ringraziare tutte le scuole che sono arrivate a Casargo da tutte le parti d’Europa – ha detto il direttore della scuola Marco Cimino -. E voglio fare un grande applauso a questi ragazzi che sono arrivati qui da molto lontano in questo particolare periodo. Un grosso e doveroso grazie ai tanti sponsor, aziende e istituzioni, che concretamente ci hanno permesso di realizzare questo importante evento dopo due anni a dir poco complicati”.

“Ringrazio tutti per la partecipazione, le istituzioni, i comuni, gli sponsor ma l’applauso più grande va ai ragazzi che hanno partecipato a questo contest. Permettere ai ragazzi di tornare a confrontarsi a livello internazionale è davvero una grande opportunità. Il confronto è un elemento di crescita imprescindibile. Siamo davvero soddisfatti di aver organizzato questa manifestazione in un momento storico non semplice” ha aggiunto il presidente Marco Galbiati prima di far sfilare le squadre, una ad una, sul palco.

La serata ha visto gli interventi delle molte personalità presenti (circa 200 i partecipanti alla cena di gala) tutti hanno elogiato la tenacia e i sacrifici di questi giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese e di tutta l’Europa. Sono stati accolti con molto calore anche due ex studenti della scuola di Casargo, Yara Ferraroli e Filippo Valsecchi, che dopo gli studi oggi si stanno affermando nei rispettivi campi. La cena si è svolta in un clima di festa e, non da ultimi, un elogio va ai ragazzi che hanno preparato e servito una cena (come al solito) di altissimo livello sempre guardando a valori come il rispetto dell’ambiente e l’eliminazione degli sprechi. Ancora una volta il Cfpa di Casargo ha mostrato di essere una scuola che guarda al futuro.

I premiati del 7° International Cooking Contest

Le prove sono state giudicate dalla giura guidata dal Presidente Chef Luigi Gandola, dallo Chef Ciro Vitiello, dal Maitre Paolo Ceccato e da Mauro Bolis.

Best Team Trophy 2022

Bled – Slovenia Casargo – Italia (Giorgio Billeci, Ottaviano Melegaro, Elisabetta Mufatti e Viviana Bosisio) Villorba – Italia

Special Awards (sotto le foto dei premiati)

Best Dessert: Bled (Slovenia)

Best Main Course: Bled (Slovenia)

Best Resturant Service: Coimbra (Portogallo)

Best Cocktail: Kaunas (Lituania)

Best Project: Casargo (Italia)

Best Food Wine Pairing: Riga (Lettonia)

Zero Waste: Villorba (Italia)

Innovation: Casargo (Italia)

Il menù della serata

Starter: soft and crispy egg, marinated asparagus, Parmigiano Reggiano PDO

soft and crispy egg, marinated asparagus, Parmigiano Reggiano PDO First course: Two-tone ravioli stuffed with perch and its fish fumet

Two-tone ravioli stuffed with perch and its fish fumet Second course: Veal fillet smoked with mountain hay, caramelized rhubarb, sprouts of asparagus chicory, goat’s chees

Veal fillet smoked with mountain hay, caramelized rhubarb, sprouts of asparagus chicory, goat’s chees Dessert: Ile flottante

