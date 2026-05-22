Il CFPA di Casargo protagonista al Bormio Cocktail Contest 2026

Giovani talenti della mixology crescono

Melany Moraru terza grazie al cocktail “Gin Lemon Curd Sour”

CASARGO – Importante riconoscimento per il CFPA di Casargo in occasione della quarta edizione del Bormio Cocktail Contest, la competizione dedicata ai giovani barman degli istituti alberghieri e dei percorsi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera della Lombardia, ospitata dall’Istituto Alberti di Bormio.

La manifestazione, ha visto confrontarsi gli studenti di diversi istituti della provincia in una mattinata all’insegna della creatività, della tecnica e della valorizzazione dei prodotti del territorio. I partecipanti si sono cimentati nella preparazione e presentazione di cocktail

originali davanti ad una giuria tecnica composta da professionisti del settore della mixology e della sommellerie.

A distinguersi per il CFPA di Casargo è stata Melany Moraru, che ha conquistato un prestigioso terzo posto grazie al cocktail “Gin Lemon Curd Sour”, apprezzato dalla giuria per equilibrio, tecnica esecutiva e capacità di valorizzare ingredienti e aromi. Un risultato di assoluto rilievo in una competizione che ha visto confrontarsi alcuni tra i più promettenti giovani talenti del settore alberghiero e della ristorazione.

Accanto a Melany Moraru hanno rappresentato con impegno e professionalità il CFPA di

Casargo anche Giorgia Pasquali e Matilde Dell’Oro, protagoniste di una prova che ha confermato la qualità della preparazione tecnica e pratica proposta dall’istituto valsassinese. Le allieve hanno dimostrato competenze, spirito di squadra e attenzione ai dettagli, elementi oggi sempre più richiesti nel mondo dell’ospitalità e del beverage.

“Queste esperienze rappresentano un momento di crescita estremamente importante per i

nostri studenti – sottolinea Francesco Maria Silverij, presidente di APAF, l’ente della Provincia di Lecco che gestisce il CFPA di Casargo – perché consentono di confrontarsi con

realtà differenti, con professionisti qualificati e con coetanei provenienti da altri istituti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal docente maître Maurizio Calabrese, che ha accompagnato le studentesse durante la competizione, sottolineando come eventi di questo livello costituiscano una preziosa occasione per mettere in pratica le competenze acquisite nei laboratori didattici e durante le esperienze professionali.

Il Bormio Cocktail Contest si conferma così un appuntamento di notevole valenza formativa, capace di valorizzare le nuove generazioni della mixology e dell’ospitalità alberghiera, offrendo agli studenti un’importante vetrina per esprimere talento, passione e professionalità.