La Lotteria della Sagra delle Sagre per il COE

Estrazione lunedì 16 agosto. Col ricavato verrà sostenuto il progetto “Cittadinanza Attiva”

BARZIO – Associazione Centro Orientamento Educativo – COE, Parrocchia di Barzio – Decanato di Primaluna e il Circolo Laudato si’ di Barzio sono uniti a sostegno di un nuovo progetto in Valsassina.

Dopo il successo del 2017, le tre realtà del territorio valsassinese sono state selezionate per organizzare la Lotteria della Sagra delle Sagre 2021 della Valsassina quest’anno giunta alla 56esima edizione, che si terrà da sabato 7 a lunedì 16 agosto 2021 in Valsassina, località Fornace.

Questo lo slogan scelto: “Per un futuro green: promozione di attività formative per bambini e ragazzi nelle Scuole e negli Oratori della Valsassina”.

Con il ricavato dei biglietti verrà sostenuto il progetto Cittadinanza Attiva: un viaggio in 365 giorni che si fonda sull’Enciclica Laudato si’ e che vede come finalità quella di promuovere un percorso di educazione alla cittadinanza attiva, attenta all’ambiente e alle persone che lo abitano, per formare cittadini impegnati nella realtà locale e capaci di uno sguardo aperto al futuro e sensibile all’impegno di costruire comunità coese e resilienti.

Il progetto si svolgerà nel 2022 e coinvolgerà gli oratori, le scuole e la cittadinanza nelle seguenti attività: proposta di riflessioni sullo spreco e sulla raccolta differenziata e realizzazione di laboratori di riciclo e visione di un cortometraggio sull’ecologia; offerte di interventi presso le scuole sulla conoscenza della Terra e dei popoli che la abitano attraverso giochi differenziati per età; produzione di manifesti/messaggi da parte dei ragazzi per la sensibilizzazione di tutti ad un impegno personale verso la promozione di un’ecologia integrale; catalogazione degli alberi presenti nelle piazze e nelle strade dei vari Comuni e posa di targhette identificative; Festa del Creato aperta a tutto il territorio.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa importante iniziativa che unisce la festa alla solidarietà – sottolinea André Siani, Presidente Associazione COE – il progetto che abbiamo pensato insieme alla Parrocchia di Barzio del Decanato di Primaluna e al Circolo Laudato si’ di Barzio vuole rappresentare un’occasione per ripartire nonostante le difficoltà della pandemia anche con lo sguardo di Papa Francesco da sempre attento al Creato. Ringraziamo tutti gli sponsor e i volontari che ci stanno aiutando nella vendita dei biglietti”.

I biglietti si possono acquistare presso la sede del COE di Barzio in Via Milano, 4 e saranno inoltre disponibili per tutta la durata della Sagra delle Sagre dal 7 al 16 agosto 2021. Ogni biglietto costa 2 euro.

La 56esima edizione della Sagra delle Sagre si terrà da sabato 7 a lunedì 16 agosto 2021 in Valsassina, località Fornace. L’ingresso è libero senza prenotazione. Il parcheggio è gratuito. Il programma completo su www.sagradellesagre.it. L’elenco dei premi è, invece, disponibile QUI. L’estrazione si terrà lunedì 16 agosto 2021 alle ore 22. Il ritiro dei premi sarà possibile da subito dopo l’estrazione fino mercoledì 16 febbraio 2022 presso la sede dell’Associazione COE.