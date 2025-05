Il Comune di Ballabio acquista la Baita di Bongio sul Due Mani

Un’operazione dal valore complessivo di 120.000 euro. Nel pacchetto c’è anche il Bivacco Emanuela e i terreni

BALLABIO – Il Comune di Ballabio acquisterà la storica Baita di Bongio. L’accordo, raggiunto nei giorni scorsi tra l’Amministrazione Comunale e la proprietà, riguarda non solo la baita situata a metà del Monte Due Mani, ma anche il Bivacco Emanuela e i terreni circostanti fino alla vetta.

Un’operazione dal valore complessivo di 120.000 euro, cifra che sarà inserita nella variazione di bilancio in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale previsto per martedì 28 maggio. Un passo decisivo per garantire un futuro pubblico a uno dei luoghi più amati dai ballabiesi.

La Baita di Bongio, oggi gestita dal Cai di Ballabio, rappresenta un punto di riferimento storico e affettivo per la comunità: frequentata da escursionisti, scolaresche, associazioni e dall’oratorio, è spesso teatro di eventi tradizionali come la fiaccolata natalizia e manifestazioni sportive tra cui la celebre “Bongio Trip”.

“Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo di compravendita – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – che ci permetterà di realizzare la nostra visione finalizzata a mantenere per sempre un uso pubblico di questo luogo magico. Il nostro programma elettorale prevedeva la valorizzazione del turismo di montagna e siamo convinti che questo immobile abbia un’importanza strategica per la realizzazione di questo obiettivo”.

Con questo acquisto, l’Amministrazione comunale punta a preservare e rilanciare una parte significativa del patrimonio naturalistico e culturale del territorio. La Baita di Bongio non sarà solo memoria, ma anche futuro. Un futuro che, grazie a questa scelta, resterà saldamente nelle mani della comunità di Ballabio.