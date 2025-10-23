Il Comune di Ballabio investe 463mila euro nel Piano di diritto allo studio

Progetti scolastici, borse di studio e contributi alle famiglie
Il sindaco Bussola e l’assessore all’istruzione Lombardini: “È il piano più coraggioso degli ultimi anni”
BALLABIO – Un investimento da 463mila euro per garantire un’offerta scolastica efficiente, innovativa e vicina alle esigenze delle famiglie. É questo l’impegno messo in campo dal Comune di Ballabio (paese di 4mila abitanti) con l’approvazione del Piano di diritto allo studio 2025/2026 votato dal Consiglio comunale.
Un piano che, come sottolineano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’istruzione Pinuccia Lombardini, rappresenta “il più coraggioso e ricco degli ultimi anni”. L’obiettivo è quello di potenziare la qualità dell’istruzione e promuovere nuove opportunità di crescita per bambini e ragazzi.
Negli ultimi mesi l’amministrazione ha già completato importanti interventi nelle strutture scolastiche: nuove pavimentazioni e tapparelle per tutte le aule della scuola dell’infanzia e rifacimento del vialetto adiacente all’edificio della scuola primaria.
Il nuovo piano prevede inoltre tanti progetti didattici e formativi, che spaziano dalle attività ludico-motorie allo yoga, dai laboratori di lettura ai percorsi di apprendimento della lingua italiana, fino ai progetti di benessere psicologico, scacchi, teatro e attività con animali.
Sul fronte economico, il Comune ha deciso di aumentare gli stanziamenti per sostenere studenti e famiglie. Le borse di studio per i ragazzi meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado passano da 3.900 a 5.000 euro complessivi. Incrementato anche il fondo per i contributi all’acquisto dei libri di testo, destinato agli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado: 4.300 euro complessivi, che consentiranno a ogni ragazzo di ricevere un contributo di 100 euro.