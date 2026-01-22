Il Comune di Ballabio presenta le sue iniziative ambientali a Regione Lombardia

Centro di raccolta comunale, video sorveglianza in Valpozza e i volontari “Amici degli Stradini”

All’auditorium Testori il Sindaco Giovanni Bruno Bussola, col coordinatore della Protezione Civile Saverio Mandolino e l’ex stradina Giusy Adamoli

BALLABIO – Giovedì 21 Gennaio 2026, in occasione della Giornata Premio Vincitori Call Fotografica Giornata del Verde Pulito 2025, il Sindaco Giovanni Bruno Bussola, assieme al coordinatore della Protezione Civile Saverio Mandolino e all’ex stradina Giusy Adamoli, ha illustrato una presentazione sul tema ambiente presso il prestigioso Auditorium Testori di Regione Lombardia. L’evento ha segnato il culmine dell’iniziativa ambientale, coinvolgendo i dieci Comuni premiati su tutta la regione. Ballabio si è classificata al terzo posto complessivo nella categoria “piccoli comuni”.

La presentazione ha riguardato tre differenti temi: il Centro di Raccolta Comunale, l’impianto di videosorveglianza in località Valpozza e la creazione di un gruppo di volontari denominati “amici degli stradini”.

“Nel mese di febbraio inizieranno i lavori per la riapertura della precedente sede del Centro di Raccolta Comunale, grazie ad uno stanziamento di € 190.000 per la messa in sicurezza da caduta massi. – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – Saranno effettuati disgaggi e installata una rete paramassi elastoplastica a tutela degli utenti, oltre ad una serie di lavori di ammodernamento, per i quali sono stati stanziati ulteriori € 200.000. Il secondo tema ha riguardato il nuovo impianto di videosorveglianza che sarà posizionato in località Valpozza, utile per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e per altre attività di polizia giudiziaria. In questa location, al costo di € 15.982, verranno installate telecamere di contesto ed altre dotate di lettore targhe.”

Un’importante iniziativa di Ballabio, molto apprezzata dai rappresentanti degli altri Comuni presenti all’evento, è stata la creazione di un gruppo di volontari comunali denominati “amici degli stradini”, capitanati e guidati dall’esperta ex dipendente comunale Giusy Adamoli.

“Grazie ai nostri bravissimi stradini Ballabio è un paese pulito e curato – conclude Bussola – ma sono altresì convinto che con il contributo di tutti e con la guida della nostra energica Giusy sarà possibile fare ancora meglio! Quella di oggi è stata una bella iniziativa di Regione Lombardia e dell’Assessore Regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, che ringrazio, dove il Comune di Ballabio ha potuto mettere in luce le sue prossime iniziative a tema ambientale, contribuendo favorevolmente all’immagine del paese”.