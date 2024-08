Il comune di Ballabio saluta e ringrazia la sua storica bibliotecaria

Si conclude il rapporto lavorativo iniziato nel maggio 2000 con Anna Cugnaschi

BALLABIO – Si conclude il rapporto lavorativo iniziato nel maggio 2000 tra il Comune di Ballabio e Anna Cugnaschi. In questi 24 anni non si contano le iniziative promosse dalla bibliotecaria di Ballabio, dalle letture per bambini, agli incontri con gli autori, mostre e laboratori, fino ai servizi a domicilio del periodo pandemico.

“Quando termina un rapporto di lavoro basato su stima reciproca – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – è inevitabile che dispiaccia. Anna in questo periodo lavorativo si è sempre contraddistinta per la dedizione e passione con cui ha svolto il proprio lavoro e non posso che ringraziarla, anche a nome di tutti i ballabiesi, augurandole ogni bene.”

“Ringrazio il Sindaco Giovanni Bussola per le belle parole e per il sostegno sempre dimostrato per ogni iniziativa della biblioteca – dichiara Anna Cugnaschi -. È stato per me un grande privilegio poter lavorare nella biblioteca di Ballabio, immersa nei libri, a stretto contatto con librai e autori che mi hanno aiutata a crescere professionalmente e umanamente. Vorrei ringraziare gli utenti, i piccoli e grandi lettori della biblioteca di Ballabio che negli anni sono diventati amici e mi hanno stimolata a cercare sempre nuove strategie per promuovere il piacere della lettura. Un caro saluto a colleghe e colleghi del Comune”.