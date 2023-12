Il Direttore Marco Cimino lascia il Cfpa di Casargo dopo 15 anni

Il presidente Silverij: “Scelte professionali e personali”

Si attendono le motivazioni del Direttore che arriveranno nelle prossime ore con una nota stampa

CASARGO – Il Direttore della scuola alberghiera di Casargo, più precisamente Centro di Formazione Professionale Alberghiera (Cfpa) Marco Cimino ha deciso di lasciare il suo incarico dopo 15 anni di servizio. Dimissioni che arrivano sul finire del 2023, anno in cui la scuola ha festeggiato il suo 50° anniversario.

Scelta che il Direttore motiverà nelle prossime ore con un comunicato, così come farà anche il presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij, il quale tuttavia ha anticipato: “Si tratta di una scelta di carattere professionale e personale. Questo va sottolineato per dare tranquillità e serenità alla scuola. Il contesto politico in cui qualcuno ha cercato di incorniciare le dimissioni del Direttore non ha a che fare con le motivazioni del suo addio, anche perchè la scuola è sempre stata terza a vicende e problemi politici delle singole persone”.

Quindi Silverij ha concluso:: “Il Direttore Cimino, con senso di responsabilità, si è reso inoltre disponibile ad un affiancamento a chi lo succederà, così come si è reso disponibile ad accompagnare gli alunni di 5^ che saranno chiamati ad affrontare la maturità. Posso dire che Cimino lascia il Cfpa da signore”.

Sulla vicenda si esprime sinteticamente anche Mattia Micheli, vicepresidente e consigliere delegato ai Rapporti con Apaf (Agenzia Provinciale per le attività formative) che tiene in seno il Cfpa: “Prendo atto della scelta del Direttore Cimino e mi dispiace. Personalmente non posso che ringraziarlo per il lavoro svolto in tutti questi anni. Sono convinto che con il Cda insediatosi da circa un anno continueremo in modo compatto per il bene della scuola, degli alunni e delle famiglie che ci danno fiducia. A questo punto faremo le nostre valutazioni, tenendo tuttavia conto che la dimissioni del Direttore non sono immediate, ma si è reso disponibile a seguire il passaggio di testimone”.