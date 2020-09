Il Giro d’Italia Under 23 parte da Barzio, ecco le modifiche alla viabilità

Dopo il lago domani tocca alla Valsassina

La carovana rosa parte da Barzio alle ore 12

BARZIO – Dopo la bellissima tappa di oggi, 3 settembre, che ha messo in luce il Lago di Como, domani tocca alla Valsassina con il paese di Barzio che ospiterà la partenza del Giro d’Italia Under 23. La corsa rosa, la più importante gara giovanile a livello internazionale, porterà una ventata di festa e divertimento per grandi e piccini.

Il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia ha ricordato le modifiche alla viabilità in vista dell’appuntamento sportivo di domani, 4 settembre, necessarie a garantire la sicurezza di ciclisti, spettatori e utenti della strada:

Divieto di sosta e di transito su tutto il piazzale del Mercato e nel sottostante posteggio della tensostruttura. L’intera area è riservata ai mezzi dell’organizzazione e delle squadre.

Divieto di sosta nella porzione sinistra del posteggio “Prada” (area di sosta lungo la strada provinciale, in corrispondenza del Condominio “Prada”). L’area è riservata ai mezzi dell’organizzazione e delle squadre. E’ consentita la sosta nella porzione destra del piazzale.

A partire dalle ore 8, chiusura di via Roma e via Martiri Patrioti Barziesi, nel tratto compreso tra l’ex Municipio e la rotonda dell oratorio. Fino alle ore 11 circa sarà consentito il transito dei residenti, solo in caso di reale necessità. Si chiede comunque di limitare gli spostamenti lungo le vie interessate dal provvedimento di chiusura.

Dalle 11.30 chiusura delle strade interessate dal passaggio della corsa (mezz’ora prima

della partenza). Saranno interdette al transito via Roma, via Martiri Patrioti Barziesi, via

Milano a Barzio, Strada provinciale 64 da Barzio a Cremeno, via Ingegner Combi, Via

Marconi a Cremeno. Successivamente la gara transiterà nuovamente a Barzio per poi

imboccare la Sp64 verso il Ponte Folla. Il “Chilometro zero” è individuato lungo la Sp62 in corrispondenza del Bar Ticozzi a Pasturo.

La partenza della tappa è in programma alle 12 in via Roma, davanti all’Hotel Vittoria. Per tutta la giornata sarà a disposizione il parcheggio dell’ex Cinema