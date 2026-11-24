In occasione del gran galà dei formaggi presso CFPA di Casargo

Il sodalizio valsassinese ha festeggiato l’importante anniversario

CASARGO – “Sono trascorsi cinquant’anni da quando, nel 1976, nacque il Lions Club Valsassina, grazie all’iniziativa del Lecco Host nella persona del suo presidente Achille Colombo che, con alcuni valsassinesi, diede vita al nuovo Club con 22 soci che da subito si accinsero ad apprendere il significato di vivere il lionismo: fare qualcosa per gli altri”.

Franco Sormani, commercialista di Cassina Valsassina, attuale presidente del Club, ha voluto così ricordare l’avvenimento celebrato presso il CFPA di Casargo alla presenza di numerosi presidenti dei Club della zona, del Governatore del distretto e delle massime autorità civili e militari del territorio. L’occasione è stata la consueta festa del prodotto valsassinese per eccellenza, il formaggio.

La serata si è svolta in collaborazione con Ciresa Formaggi di Introbio e Sanelli Coltellerie di Premana. Durante la serata si è dato vita a una raccolta fondi che servirà a legittimare in modo tangibile uno dei tanti service sul territorio. Parte attiva della serata è stata riservata ai ragazzi del Club Satellite che per l’occasione hanno festeggiato i loro dieci anni di vita.

“Dopo dieci lustri è possibile trarre alcune conclusioni – ha sottolineato il presidente Sormani – Un bilancio più che positivo per un Club che ha contribuito a valorizzare e sostenere iniziative dentro e fuori il territorio valsassinese, oltre a partecipare ai service del Lions Club International. Soprattutto ha creato amicizia e capacità di collaborazione fra persone che si conoscevano appena sviluppando in loro il senso del servizio verso i più deboli e verso la propria comunità”.

Nel corso degli anni il Club ha realizzato diversi service locali, facendo conoscere e apprezzare il lavoro e l’impegno dei Lions. Sono state aiutate case di riposo nei vari paesi della Valle, sono state fornite apparecchiature sanitarie, ambulanze, sono stati elargiti contributi per importanti progetti in campo medico/sanitario, senza trascurare il recupero di preziosi beni storici. E’ stata acquistata, in collaborazione con altri Club del Distretto, l’importante apparecchiatura per il monitoraggio della frana di Bindo.

Si è contribuito, inoltre, alla realizzazione di diversi service che caratterizzano la nostra associazione international, tra i più rilevanti: cura della vista, raccolta occhiali usati, ambliopia nei bambini, donazioni cani per non vedenti.