LECCO – Questa mattina, 4 giugno, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa si è recato in visita al Comune di Pagnona, 344 abitanti, accolto dal Sindaco Martino Colombo e dalla giunta comunale. Nella piazza del paese sono state consegnate ben 22 Medaglie d’onore alla memoria di deportati ed internati nei lager nazisti.

A seguire il Prefetto ha visitato la mostra del Beato Teresio Olivelli nel piccolo palazzo municipale: “Sono commosso dalla calorosa accoglienza e dalla partecipazione della cittadinanza – ha commentato il Prefetto -. Onorato di essermi recato in Valsassina per un gesto di vicinanza che rende importanti occasioni come queste. Grazie agli Alpini presenti, Pagnona nel cuore”.