Il top della scherma mondiale ospite al Cfpa di Casargo

Il team di campioni sarà alla scuola alberghiera dal 26 Agosto al 1° Settembre

In calendario anche due appuntamenti aperti al pubblico

CASARGO – Enrico Berrè, Arianna Errigo, Alessio Foconi, Mara Navarria, Paolo Pizzo, Luigi Samele e il preparatore fisico Andrea Lo Coco: quattro Campioni del Mondo, vincitori di medaglie olimpiche, di coppa del mondo, mondiali, europei e campionati italiani, ovvero il top della scherma mondiale sarà a Casargo dal 26 agosto al 1° settembre per la quinta edizione del camp estivo “Fencing Lab”.

I 115 partecipanti, tra fiorettisti, sciabolatori e spadisti, e lo staff di 22 persone saranno ospitati come ogni anno dal Centro di Formazione Alberghiera e si alleneranno tra Casargo, Premana e Bellano: una vera e propria invasione sportiva della Valsassina.

I Comuni di Bellano e Vendrogno, Casargo e Premana sono stati fondamentali per permettere di organizzare al meglio la logistica e hanno messo a disposizione del camp le strutture più adatte per gli allenamenti oltre agli sponsor Negrini, “Il tuo cuore la mia stella”, e Premax che hanno sostenuto l’evento.

“Il camp conferma la partecipazione di Berrè, Navarria, Pizzo e Samele e apre quest’anno anche al fioretto con due insegnanti d’eccezione come Arianna Errigo e il vincitore della Coppa del Mondo 2018 e 2019 Alessio Foconi – afferma Andrea Lo Coco, preparatore fisico e managing director del camp – Ringraziamo i sindaci e lo staff di tutti i Comuni coinvolti per il supporto e l’ospitalità oltre al direttore del CFPA di Casargo Marco Cimino, che da diversi anni è la nostra ‘guida’ per organizzare un camp perfetto anche dal punto di vista dell’alimentazione”.

“Siamo felicissimi di poter ospitare per il terzo anno consecutivo i giovani sportivi del Fencing Lab. Una bella e buona notizia non solo per il CFPA Casargo, ma per tutto il territorio. La nostra Scuola Alberghiera è quindi pronta ad accogliere gli schermidori che dormiranno e alloggeranno presso la nostra struttura. Gli studenti del CFPA e il personale della Scuola prepareranno inoltre piatti speciali per un menù non solo gustoso, ma salutare e in linea con le esigenze di ogni sportivo”, afferma il direttore del CFPA di Casargo Marco Cimino.

“Fencing Lab non è solo sport, ma significa anche formazione, crescita personale, un momento in cui stringere e rafforzare amicizie – prosegue Marco Galbiati, Presidente del CFPA Casargo – Questi sono tutti elementi che il camp estivo ha in comune con la nostra Scuola, motivo per cui crediamo moltissimo in questa iniziativa. Inoltre questa settimana all’insegna dello sport permetterà a tanti giovani di conoscere la Valsassina con le sue meraviglie paesaggistiche e gastronomiche!”

Quest’anno sono in programma anche due eventi aperti a tutti, per far conoscere la scherma – lo sport italiano olimpico più medagliato di sempre – in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020: giovedì 29 agosto i Campioni saranno a Bellano per una esibizione pubblica e la possibilità per grandi e piccoli di provare a scendere in pedana; sabato 31 agosto appuntamento a Casargo per capire la differenza tra fioretto, sciabola e spada e arrivare preparati all’appuntamento olimpico.