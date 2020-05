Il video ringraziamento del Soccorso Centro Valsassina a tutti i sostenitori

BALLABIO – Il video di ringraziamento del Centro Soccorso Valsassina a tutti coloro che in questi mesi di duro lavoro li hanno aiutato, sostenuti, supportati.

“Questo video è per tutti coloro che in questi mesi ci hanno sostenuto con doni, dispositivi di protezione, semplici parole di vicinanza: a voi tutti, semplici cittadini, negozi o ditte va il nostro GRAZIE!”

