In costruzione la strada Agrosilvopastorale per far rinascere l’Alpe Chiarelli

A Casargo i lavori sono in corso, strada pronta per l’estate

Opera finanziata da Regione Lombardia per 182mila euro. Il sindaco Antonio Pasquini: “Vogliamo ridare nuova vita all’Alpe Chiarelli”

CASARGO – E’ in fase di realizzazione la strada agrosilvopastrorale con cui il comune di Casargo intende rivalorizzare l’Alpe Chiarelli (“Ciarei” in dialetto locale).

L’opera è stata finanziata da Ragione Lombardia attraverso il Piano di sviluppo rurale che ha erogato 182mila euro, mentre il comune di Casargo verserà su questo importo l’Iva, pari a circa 40 mila euro. Si tratta di un progetto d’ingegneria naturalistica con cui l’Amministrazione comunale vuole far rinascere l’alpeggio abbandonato ormai da decenni.

La nuova strada si dirama da quella che s’addentra in Val Marcia. “Si tratta di una via d’accesso che consentirà ai proprietari delle vecchie baite e dei ruderi ancora presenti di raggiungerli comodamente e velocemente, quindi di poter avviare i lavolri di risistemazione per ridare nuova vita all’alpeggio – spiega il sindaco Antonio Pasquini – La spinta, affinchè questa strada venisse realizzata, è giunta dai proprietari delle vecchie baite ma anche da molti casarghesi affezionati a questo vero e proprio angolo incantato che, una volta risistemato, potrà diventare anche una meta di sicuro interesse per gli amanti della montagna”.

L’Alpe Chiarelli si trova a 1329 metri di altitudine, aggrappata sul versante nord del Cimone di Margno e si affaccia sulla selvaggia Val Marcia, da dove si gode un panorama magnifico sul Pizzo d’Alben e più dietro sul Pizzo Alto. Attualmente il sentiero che conduce all’alpe è stato, soprattutto nella parte inziale, cancellato dalla vegetazione, ma con la realizzazione della nuova strada Agrosilvopastorale che verrà pronta entro l’estate, ci sarà un accesso decisamente più comodo e che potrà agevolare anche il ripristino del sentiero.