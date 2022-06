In tantissimi al Palio delle Frazioni di Primaluna, che incorona Barcone

“Siamo pienamente soddisfatti. Pensavano di riprendere con un’edizione in sordina, invece la risposta del pubblico è stata eccezionale”

PRIMALUNA – Il Palio delle Frazioni di Primaluna 2022 se lo aggiudica Barcone che vince l’Anello d’Oro nell’entusiasmante “duello” tra cavalieri e arcieri seguito da un nutrito pubblico assiepato sulle tribune del campo di calcio dell’oratorio, teatro della sfida.

Sabato, in una splendida cornice estiva, il Palio delle Frazioni, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato, e lo ha fatto alla grande, nonostante le accorte previsioni di una “partenza in sordina”, da parte degli organizzatori dell’associazione “Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna”.

Palio riuscitissimo che ha richiamato un grande pubblico, con gli eventi che hanno raccolto molte adesioni come le visite guidate al centro storico e ai resti dell’antica torre medioevale che hanno visto la partecipazione di molte persone. Nutrita partecipazione anche all’atteso corteo storico con circa 100 figuranti tra cui i componenti dell’associazione di Primaluna.

Il clou della 22^ edizione del Palio si è avuto con la sfida tra le sei frazioni ognuna delle quali si è presentata sul campo di battaglia con un cavaliere e un arciere. Il primo con il compito, in sella al proprio cavallo, di infilare gli anelli in un manichino e il secondo col suo arco di fare centro in diversi bersagli. La vittoria è andata alla frazione di Barcone con 23 punti alla quale è stato consegnato l’Anello d’Oro, al secondo posto Gero con 20 punti, sul terzo gradino del podio Vimogno con 19, quindi Cortabbio (18), Pessina (12) e Primaluna (5).

“Siamo pienamente soddisfatti per la riuscita di questa edizione che è stata un ritorno alla vita di comunità, dopo due anni di stop – spiega Mauro Pozzoli segretario e portavoce dell’associazione Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna – Pensavano di riprendere con un’edizione in sordina, invece la risposta del pubblico è stata eccezionale. Non possiamo che archiviare questa 22^ edizione con successo e dare a tutti l’appuntamento al prossimo anno”.

Per gli Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna è stato un week end intenso, infatti dopo la grande festa di sabato, sono state impegnati anche in quel di Lecco, in occasione della Festa del Lago dove si sono esibiti prima del gran finale con lo spettacolo pirotecnico.