In Valsassina inaugurata la 56^ edizione della Sagra delle Sagre

BARZIO – PASTURO – Taglio del nastro per la 56^ Sagra delle Sagre, che è stata inaugurata oggi, sabato, nella tradizionale location de’ La Fornace a Barzio.

Green Pass all’ingresso per tutti con l’inaugurazione che si è svolta sul palco, all’interno del grande piazzale della Sagra che ospita circa un centinaio di stand, accompagnata dalle note del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio.

A fare gli onori di casa insieme all’organizzatore della Sagra Ferdinando “Pucci” Ceresa è stato Riccardo Bendetti.

“E’ sempre un’emozione essere qui e oggi in particolar modo, perchè la Sagra delle Sagre è stata tra le poche manifestazioni a garantire continuità anche l’anno scorso – ha esordito – Possiamo dire di aver fatto meglio delle Olimpiadi. Nel 2020 la parola che ci aveva accompagnato è stata ‘coraggio’, e c’è voluta una bella dose di coraggio nell’organizzarla dando un segnale di ripresa, restituendo ai tanti espositori la gioia del lavoro. Poi sappiamo tutti com’è andata”.

Tema di quest’anno ritorno al lavoro. “La Sagra è occasione di lavoro per gli espositori e per il territorio – ha sottolineato Benedetti – Quell’idea meravigliosa di Renato Corbetta continua ad avere successo e continua ad attirare migliaia di persone”.

Poi una nota polemica per voce di Bendetti, ma a nome di tutta l’organizzazione delle Sagra delle Sagre: “Di questo dovrebbe ricordarsi anche chi ci ha insultati, arrivando anche a darci dei mafiosi e dei corrotti. E dovrebbero ricordarsi anche alcuni organi di stampa affamati di polemiche, che non hanno perso occasione di dare in pasto all’opinione pubblica pezzi sparsi di informazione e non la realtà delle cose. Non ci piace che venga gettato fango sul lavoro altrui. Per cui scusateci se ci siamo tolti questa pietra dalle scarpe, e più che dalle scarpe dal cuore. Ma dobbiamo difendere noi stessi e chi è qui a lavorare”.

Parola quindi al Presidente della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Fabio Canepari: “Mi associo ai ringraziamenti e aggiungo quelli a chi si è messo in prima fila per riuscire a organizzare la Sagra delle Sagre. Inoltre, colgo l’occasione della presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi per ringraziarlo degli aiuti giunti in questi mesi dalla Regione per il nostro territorio”.

L’assessore regionale Rolfi, nel suo intervento, ha messo l’accento sulla parola “comunità”, spiegando: “Dobbiamo tornare a fare comunità. Dopo i mesi di isolamento, dobbiamo tornare ad avere momenti come questi, che oltre a fare comunità danno rilancio all’aspetto economico. La continuità della Sagra delle Sagre oltre ad aver dimostrato coraggio, ha dimostrato anche la voglia di dare un servizio al territorio trovando risposta nei lavoratori e la loro la necessità di esserci. Da parte di Regione Lombardia prosegue il tentativo e lo sforzo di essere vicini al territorio. Dobbiamo trovare strumenti, idee, iniziative per essere ancora più vicini. Un territorio che dovrà farsi trovare pronto per la ripartenza. Quindi: fiducia, speranza, spirito lombardo, concretezza brianzola e sono certo che supereremo le difficoltà”.

Prima del taglio del nastro tricolore affidato all’assessore Rolfi, attorniato da tutti i sindaci appartenenti alla Comunità Montana e dai consiglieri regionali Antonello Formenti e Raffaele Straniero, la benedizione di don Lucio Galbiati, preceduta da una riflessione “laica”, come lui stesso l’ha definita.

“Parto dalle Olimpiadi – ha esordito don Lucio – perché ci hanno insegnato l’importanza dell’essere profondamente umani. Molti degli atleti che hanno vinto le medaglie sono stati reduci da infortuni, ma non si sono fermati piangendosi addosso. Questa è la vera resilienza: umana, forte. I nostri atleti hanno preso in mano la situazione, si sono allenati, a volte anche dolorosamente, ed hanno raggiunto i risultati tanto sperati. La nostra società ha perso l’umanità, e il clima di fraternità e di amicizia che abbiamo visto tra i nostri atleti ma anche con quelli di altre nazionalità ci ha dimostrato che l’umanità è un aspetto importante. Se non recuperiamo l’umano non si recupera una società civile ed è questo l’augurio che faccio anche per la Sagra delle Sagre”.

Quindi, don Lucio Galbiati ha impartito la benedizione, mentre prima del taglio del nastro tricolore per mano dell’assessore Rolfi con lame rigorosamente premanesi, la Banda di Barzio ha eseguito l’Inno di Mameli inaugurando la 56^ edizione della Sagra delle Sagre.

Eventi Sagra delle Sagre

SABATO 7 E DOMENICA 8 AGOSTO 2021

Terzo Truck festival Valsassina (presso area centro zootecnico)

DOMENICA 8 AGOSTO 2021

Ore 18.00: Incontri di boxe 07 dilettanti e 01 incontro pro (SIMONE WHITETIGER BRUSA vs J. JOVANOVIC)

LUNEDI’ 9 AGOSTO 2021

Ore 18.00: Consegna Premio Sagra “Renato Corbetta”

MARTEDI’ 10 AGOSTO 2021

Ore 18.00: Simposio: “Correre fa (sempre) bene?” Conoscere e prevenire gli infortuni più frequenti. L’alimentazione per lo sportivo: quando e come integrarla. Partecipano: la Dott.ssa C. AIROLDI specialista in medicina dello sport, responsabile sanitario Calcio Lecco 1912, il Dott. Artusi podista per passione, l’alpinista V. ANNOVAZZI e il Presidente di DF Sport Specialist S. LONGONI – A seguire cena benefica

SABATO 14 AGOSTO 2021

Ore 18.00: Santa Messa in ricordo di DON ALFREDO COMI

NOVITÀ: AREA RELAX, SPORT, INFORMAZIONE

Tutti i giorni: FITSAGRA (yoga, musica, arti marziali, karate, ginnastica e molto altro) con ASD e operatori del territorio e in collaborazione col Festival Olistico “Armonia della Valle”