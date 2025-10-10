In viaggio con le Moon Light Majorettes a Este il 19 ottobre, iscrizioni aperte

L’associazione di Primaluna parteciperà al Majorettes Sport Day 2025

Occasione aperta a tutti per trascorrere una giornata di festa e spettacolo per celebrare l’eleganza e la disciplina di questo sport

PRIMALUNA – Il 19 ottobre a Este si svolgerà il “Majorette Sport Day 2025”. All’evento parteciperanno centinaia di Majorette provenienti da ogni regione per trascorrere una giornata di festa e spettacolo.

Anche l’associazione valsassinese “Moon Light Majorettes” prenderà parte alla grande manifestazione. Per l’occasione chiunque sia interessato può partecipare alla trasferta e trascorrere una giornata all’insegna dell’eleganza, della disciplina e della passione per questo sport.

Il viaggio in pullman avrà partenza da Primaluna alle 4:15 del 19 ottobre con prenotazione obbligatoria entro il 15 ottobre.

La quota di partecipazione è di 42 euro, per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3494256067 – 3883773196.