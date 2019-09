Il taglio del nastro affidato al presidente Daniele Riva

“Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza della nostra Associazione in Valsassina”

INTROBIO – Inaugurata questa mattina, sabato, la nuova delegazione di Confartigianato Imprese Lecco a Introbio, in Valsassina.

A tagliare il nastro, il presidente Daniele Riva, con il segretario generale Vittorio Tonini e la partecipazione del sindaco di Introbio Adriano Stefano Airoldi e del presidente della Comunità Montana Valsassina Fabio Canepari.

“Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza della nostra Associazione in Valsassina – commenta Riva – con una sede in cui i nostri collaboratori propongono alle aziende e ai cittadini servizi non a 360 gradi, ma a 370, un pezzo in più, per soddisfare le esigenze più diverse dei nostri imprenditori”.

“Fa piacere vedere così tante persone interessate a questa inaugurazione – aggiunge il sindaco Airoldi – Questa nuova realtà valsassinese, nata nel cuore della valle, dovrà catalizzare l’attenzione degli imprenditori, ma vedo da questa inaugurazione che già gravitano aziende importanti e conosciute, che dimostrano quanto coltivare bene no solo il proprio orticello, ma un campo più grande come quello associativo, sia importante e dia risultati. Auguro a Confartigianato che questo sia un inizio verso un futuro più roseo nel dopo crisi”.

“Sono presidente della Comunità Montana da due giorni – dichiara Canepari – e mi fa piacere che la mia prima uscita pubblica sia in occasione dell’inaugurazione di un servizio necessario alle attività della Valsassina. Il lavoro di Confartigianato è prezioso per aiutare gli imprenditori a portare avanti la loro attività nel migliore dei modi facendo fronte alla burocrazia assillante. La scelta di Introbio è particolarmente azzeccata per la centralità nella valle”.

La delegazione è operativa da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 in piazza Cavour 13/14