Inaugurata la nuova mensa della scuola primaria di Introbio: “Un momento importante”

La struttura di 200 metri quadri è stata realizzata grazie a un finanziamento del PNRR

Alla cerimonia presenti gli amministratori comunali, insegnanti e alunni della primaria “G. Cademartori”

INTROBIO – È stata inaugurata ieri, 21 settembre, la nuova mensa della scuola primaria con un momento di festa e condivisione che ha coinvolto gli alunni, gli insegnanti, il sindaco Silvana Piazza e gli amministratori comunali. La cerimonia ha rappresentato un momento importante per la comunità scolastica e per tutto il paese.

I piccoli studenti hanno accolto con entusiasmo il nuovo spazio, pensato per offrire un ambiente più funzionale e accogliente dedicato al momento del pranzo. La struttura di 200 metri quadri è stata realizzata grazie ai 480mila aggiudicati dall’amministrazione comunale grazie al “Piano mense scolastiche” all’interno dei finanziamenti del PNRR.

“Oggi è una giornata importante per il nostro Comune e, soprattutto, è una giornata importante per la nostra scuola – ha esordito il sindaco Silvana Piazza -. Siamo qui per inaugurare una nuova mensa scolastica, ma vorrei che guardassimo a questo spazio non soltanto come a un nuovo ambiente della scuola. Vorrei che lo considerassimo per quello che realmente sarà, un luogo dove stare insieme, condividere, conoscersi e crescere. Questa mensa è tutta colorata perché i vostri sogni devono sempre essere a colori anche nei giorni dove tutto sembra blu lo si può trasformare in azzurro e in felicità”.

Il momento del pranzo non è soltanto il momento in cui ci si siede a tavola e si mangia, come aggiunge il primo cittadino: “È un momento educativo. È imparare ad aspettare il proprio turno, a rispettare gli altri, ad assaggiare qualcosa di nuovo, ad aiutare un compagno, a condividere una parola, un sorriso, una giornata. Sono proprio questi piccoli gesti quotidiani che, giorno dopo giorno, aiutano i nostri bambini a diventare grandi. Questa mensa è stata realizzata pensando a voi, pensando al vostro benessere, alla vostra sicurezza e alla necessità di avere un ambiente accogliente nel quale trascorrere una parte importante della giornata scolastica. Come sindaco sono particolarmente felice di poter inaugurare oggi questo spazio, perché quando un’Amministrazione investe nella scuola, non sta semplicemente realizzando un’opera pubblica: sta investendo nel futuro della propria comunità. Il futuro ha i volti che oggi vediamo qui, i volti dei nostri bambini”.

“Per questo desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto: gli uffici comunali, chi ha seguito i lavori, il personale scolastico, gli insegnanti, gli operatori della mensa e tutti coloro che, con professionalità e impegno, hanno collaborato alla realizzazione di questo risultato – conclude il sindaco Silvana Piazza – Un grazie particolare va alle famiglie che stanno credendo in questo progetto. La scuola e il Comune possono fare molto, ma è insieme alle famiglie che possiamo costruire una comunità capace di prendersi cura dei propri bambini. Questa mensa è vostra”.