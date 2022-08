Convince la risposta dei primi cittadini sui progetti per sviluppare l’offerta turistica della località

“Aspettiamo questi interventi da oltre 20 anni, con i quali speriamo di rendere più attraente il nostro territorio in tutte le stagioni dell’anno”

MOGGIO – Con una lettera gli abitanti e le attività dei Piani d’Artavaggio in Valsassina hanno voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate dai sindaci di Barzio, Moggio, Cassina e Cremeno una decina di giorni fa rispetto ai progetti di sviluppo turistico che vedranno coinvolte le località di Artavaggio e Piani di Bobbio, per interventi da 11 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere i 3 milioni di euro necessari a realizzare il secondo lotto della Transorobica, percorso cicloturistico e sportivo.

“Dopo aver letto moltissime contestazioni su diversi giornali locali, con il comunicato ufficiale dei nostri primi cittadini abbiamo finalmente ricevuto chiarezza sui progetti di sviluppo per i Piani di Artavaggio. Ringraziamo Regione Lombardia che ha aderito al Patto territoriale e ha confermato la disponibilità a investire sul nostro territorio, portando avanti i lavori iniziati dall’Amministrazione di Moggio nel 2006 con la faticosa riapertura della funivia, la rimozione degli ski-lift e, con l’aiuto delle Amministrazioni di Cassina e di Cremeno, l’installazione di 4 tapis roulant”.

Erano comparsi infatti diversi parere di dissenso verso la realizzazione di queste opere, funzionali ad aumentare l’attrattività del territorio per gite, escursioni e attività all’aperto, anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E proprio la competizione sportiva ha rappresentato uno dei motivi di critica dei progetti da parte dei contestatori, che hanno ritenuto la loro attuazione poco pertinente in quanto le infrastrutture si troverebbe in luoghi marginalmente interessati ai Giochi, tanto da istituire una petizione per fermare “inutili stragi ambientali”.

Tali affermazioni hanno spinto i sindaci dei comuni interessati a intervenire, rassicurando e illustrando in profondità i progetti, inducendoli a sottolineare come non abbiano intenzione di lasciarsi sfuggire quest’occasione di sviluppo per il territorio. A mostrarsi d’accordo con la messa in atto dei lavori, dopo i chiarimenti esposti dai primi cittadini valsassinesi, anche i residenti, i rifugisti e gli esercenti d’Artavaggio:

“Si tratta di opere e interventi da noi auspicati e che aspettiamo da oltre 20 anni. Non dimentichiamo purtroppo il periodo in cui la funivia è stata chiusa e le conseguenti difficoltà economiche (e non solo) che abbiamo dovuto affrontare; dal 2001, infatti, quando la società proprietaria degli impianti decise di chiudere, al 2006, non è stato per nulla semplice “tenere in piedi la baracca”. E a volte purtroppo, nonostante la riapertura della funivia e la passione che ci accompagna ogni giorno, questa paura incertezza sul domani ritorna: come può Artavaggio rifiorire senza lo sci? E senza la neve programmata? Chiaramente anche Moggio ha sofferto per questa situazione e diverse attività locali negli anni hanno deciso di chiudere”.